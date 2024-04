Ginnastica ritmica, bronzo per Beatrice Vigolungo alle finali nazionali Gold

Napoli. Venerdì 19 aprile, al Palavesuvio di Napoli, si sono concluse le finali nazionali del torneo Gold di ginnastica ritmica, dove ha brillato Beatrice Vigolungo, loanese classe 2009. Con un un punteggio complessivo di 54.650, dopo i due esercizi con palla e clavette, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Junior 3.

Un risultato inatteso, quanto prestigioso, per la giovane ginnasta, che ha mosso i suoi primi passi in pedana con la società Gymnica Loano e che da che tre anni è in forza alla Società Ginnastica Riboli di Lavagna.

“Sono felicissima per questo risultato, ringrazio immensamente le mie allenatrici Giulia Rodà, Sarà Rodà e Laura Lodi per avermi supportato e preparato al meglio – ha dichiarato Beatrice -. Ora continuerò ad allenarmi sempre con voglia e passione, per affrontare i prossimi impegni al meglio”.

Beatrice Vigolungo sul podio e col trofeo