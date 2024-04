Frana al Santuario, concluse le perforazioni: attesa per la riapertura (ma ancora nessuna data)

Savona. Sono concluse le perforazioni, grazie al bel tempo degli ultimi giorni, nell’ambito dei lavori di ripristino (parziale) della viabilità sulla strada provinciale Savona Altare, poco dopo il Santuario a causa della frana.

Ancora nessuna data sulla riapertura a senso unico della strada richiesta da tempo dai residenti per poter sostare con i propri mezzi. Ad ora nel tratto dove è franata la strada si può passare solo a piedi, in bici o in moto.

Era crollata nel torrente sottostante una porzione di carreggiata all’incirca all’altezza del ristorante 32. Fortunatamente, al momento del cedimento, non era in transito alcun veicolo e non sono rimaste persone ferite. La situazione di grave dissesto statico non ha interessato le abitazioni più vicine.

“In questo ultimo periodo abbiamo recuperato il tempo che avevamo perso all’inizio limitati a causa dalle piogge – spiega il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri – perché erano lavori incompatibili con il terreno zuppo”.

Una volta che saranno finite le palificazioni si inizia a consolidare il piede e poi si procederà con la riapertura a senso alternato. Nell’attesa prosegue il servizio garantito da Tpl di collegamento con le navette sia verso mare che verso monte.