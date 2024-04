Calcio dilettanti: Pietra Ligure destinazione paradiso, le cinque partite da non perdere

Eccellenza (penultima giornata)

Pietra Ligure vs Voltrese (ore 15 al De Vincenzi)

Il treno della storia passa dal De Vincenzi. L’ultima esperienza del Pietra Ligure con l’Eccellenza era stata una bruciatura di quelle che fanno male. Pelle viva in scivolata sul sintetico rovente. Retrocessione amara più per il format che per demeriti. La società si è rimboccata le maniche. Ha vinto la Promozione con una cavalcata epica con Mario Pisano. Poi, la scelta di mister Matteo Cocco. La neopromossa che sbatte fuori la Cairese dalla coppa non era un sogno di una notte di fine estate, ma la manifestazione della reale forza di una compagine che vincendo si qualificherebbe ai playoff per la Serie D.

Cairese vs Forza e Coraggio (ore 15 al Brin)

La stagione sulle montagne russe della Cairese ha visto i gialloblù fallire l’obiettivo vittoria del campionato. La seconda strada, quella dei playoff, sarebbe decisamente meno complessa chiudendo secondi. Bisogna quindi fare sei punti tra Forza&Coraggio e Taggia e sperare in un passo falso del Rivasamba, che sfiderà la Sammargheritese e il Pietra Ligure.

Promozione “A” (penultima giornata)

Praese vs Carcarese (Baciccia-Ferrando, ore 15)

Al momento i playoff non si disputerebbero perché il Celle Varazze secondo ha sette punti di vantaggio sulla Praese terza della classe. E le civette se la vedranno col fanalino di coda Quiliano&Valleggia. La Carcarese deve vincere per cercare di rosicchiare punti e possibilmente salire al quarto posto, che potrebbe garantire i playoff a una condizione. Il problema è che quella condizione prevede che la Praese accorci sul Celle Varazze. Un bel ca…os.

Prima Categoria “A” (ultima giornata)

Plodio – Oneglia (ore 15 al Comunale)

Per la serie “mal comune mezzo gaudio” il Plodio pur conquistando appena 8 punti (!) in tutto il campionato può ancora agganciare i playout. Nell’altro girone, il Lido Square si trova nella stessa situazione con 19 punti. Per farlo, la formazione di mister Testa deve vincere contro l’Oneglia. I quattro punti che separano i valligiani rispetto alla Virtus Sanremo (vs San Filippo Yepp) non devono aumentare, altrimenti sarà retrocessione diretta.

Prima Categoria “B” (ultima giornata)

Lido Square – Multedo (ore 15 al Pertini); Vadese – Città di Savona (ore 15 al Chittolina)

Vero, sono due partite. Ma è come se fosse una. Multedo in vantaggio, allora conviene che vinca il Savona se no addio playoff. Lido Square avanti, beh dai giochiamocela che arrivare terzi non fa male. Certo le dichiarazioni impongono il canonico, ambo le parti, “sarà partita vera, guarderemo il risultato degli altri solo alla fine”. Tuttavia a un certo punto perlomeno sarà indispensabile dare un occhio all’altro campo, ecco quindi che la webcronaca proposta sarà unita così da consentire ai nostri lettori una visione “sinottica” dell’andamento dei due incontri.