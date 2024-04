Andora, interruzione del servizio idrico in via Santa Caterina e via Merula: ecco quando

Andora. Nella notte tra mercoledì 17 aprile e giovedì 18 aprile prossimi, è prevista un’interruzione temporanea del servizio idrico nelle vie Santa Caterina e Merula, nel comune di Andora, a causa di prove idrauliche sulla condotta di distribuzione.

“Per consentire l’esecuzione di tali prove sulla condotta idrica in via Merula – fanno sapere da Rivieracqua -, si renderà necessario interrompere la fornitura di acqua potabile in via Santa Caterina e via Merula, dal punto d’incrocio con via Santa Caterina fino all’incrocio con via Biehler. L’interruzione avrà inizio alle ore 21:30 di mercoledì 17 aprile e si protrarrà fino alle ore 08:00 di giovedì 18 aprile”.

Aggiungono: “Si avverte che al ripristino del servizio potrebbero verificarsi casi di opalescenza dell’acqua, fenomeno destinato a risolversi gradualmente nel tempo”.

Rivieracqua Spa “si scusa per il disagio temporaneo causato e ringrazia per la comprensione e la collaborazione dell’utenza durante l’esecuzione delle attività di manutenzione”.