Albenga ha dato l’ultimo saluto ai fratelli Laura e Fausto Carrara, scomparsi a poche ore l’una dall’altro

Albenga. La Città delle Torri ha dato l’ultimo saluto ai fratelli Laura (80 anni) e Fausto (85 anni) Carrara, scomparsi a distanza di poche ore l’una dall’altro.

I funerali sono stati celebrati questo pomeriggio (5 aprile), nella cattedrale di San Michele Arcangelo.

“Tempo fa per la benedizione delle case ho trovato Laura ad aprirmi la porta, era triste ed addolorata perché suo fratello non stava bene e non mi sarei mai aspettato che oggi avrei celebrato il loro funerale, – le parole di don Ivo Raimondo durante l’omelia. – Laura e Fausto apparterranno a Gesù grazie al dono del Battesimo e della fede e del loro impegno e del bene che hanno seminato alla città, noi li affidiamo al Signore Gesù perché siamo sicuri che li accolga tra le sue braccia”.

“Raccogliamo la testimonianza di bene della loro vita per continuare il nostro cammino, anche loro intercederanno per noi”, ha concluso il parroco.