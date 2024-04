Albenga. Riccardo Tomatis, sindaco uscente di Albenga e in corsa per il secondo mandato, interviene in merito al contest “Cocktail Fior d’Albenga”, una delle molte iniziative che ruotano all’ormai affermatissima manifestazione regina della primavera ingauna.

“Voglio fare i miei complimenti a tutti i partecipanti al contest organizzato da Tastee.it in collaborazione con l’Azienda Abricola Biologica RaveraBio, i Ristoranti della Tavolozza e il Comune di Albenga, ma soprattutto voglio ringraziare Silvia Parodi, Marco Ravera dell’azienda Tastee.it e Claudio Porchia giornalista e presidente dell’associazione Ristoranti della Tavolozza per la collaborazione e il grande entusiasmo dimostrato. Eventi come questo, che si inseriscono perfettamente sia per tema che per spirito nell’ambito di Fior d’Albenga, valorizzano il nostro territorio e i suoi straordinari prodotti”.

“Continueremo a lavorare in sinergia con gli imprenditori e i commercianti per far conoscere e sviluppare sempre più il settore legato all’enogastronomia in particolare quando legata ad un settore di fondamentale importanza ad Albenga come è quello dell’agricoltura”.

Tomatis ha poi terminato: “Ancora una volta la visione comune dell’amministrazione comunale e il mondo imprenditoriale, e non solo, ha portato a risultati straordinari. Questo a dimostrazione di quanto la competenza, la serietà e il gioco di squadra facciano la differenza e il bene di Albenga”.