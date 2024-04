“Alassio di Tutti”, i consiglieri: “L’ufficio Informazione Accoglienza Turistica deve essere sempre aperto”

Alassio. I consiglieri comunali di “Alassio di Tutti”, Jan Casella, Paolo Battistelli, Sara Griseri, Lorenza Paola, Franco Polli presenteranno una mozione nella quale si chiederà di avviare l’iter per individuare nel più breve tempo possibile la modalità e le risorse necessarie affinché l’ufficio Informazione Accoglienza Turistica sia sempre aperto anche nei giorni festivi, durante tutto l’anno.

“Nelle scorse vacanze di Pasqua, con un certo stupore e dispiacere, turisti e operatori turistici hanno constatato la chiusura dell’ufficio Informazione e Accoglienza Turistica proprio nei giorni festivi – affermano i consiglieri – per una città come Alassio, che vive di turismo, è un fatto inaccettabile, dato che il maggior afflusso di persone si verifica proprio nei week-end e nei festivi”.

“Siamo in questa situazione malgrado due delibere di giunta (rispettivamente del dicembre 2022 e del dicembre 2023) in cui si prevedeva prima l’affidamento a Gesco del servizio di front office dell’ufficio e poi lo stanziamento di 30.000€ per la copertura delle spese del personale da destinare a questo servizi – proseguono – la nostra città deve assolutamente garantire ai turisti di trovare sempre lo IAT aperto, durante tutto l’anno a maggior ragione ora che sta per iniziare la stagione calda”.

“A tal proposito abbiamo presentato una mozione, che verrà discussa nel Consiglio Comunale del 24/04 in cui chiederemo all’amministrazione Melgrati di avviare l’iter per individuare nel più breve tempo possibile la modalità e le risorse necessarie affinché l’ufficio IAT sia sempre aperto- concludono – anche nei giorni festivi, durante tutto l’anno”.