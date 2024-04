A Savona tre furti in pochi giorni: indagano le forze dell’ordine

Savona. In pochi giorni sono stati quattro i furti avvenuti a Savona a danno di alcune attività commerciali dell’Oltreletimbro e del centro.

Le forze dell’ordine stanno indagando per individuare il o i responsabili, anche con l’ausilio, quando presente, dell’impianto di videosorveglianza. Il modus operandi dei ladri e il bottino fanno pensare che si tratti di uno o più sbandati alla ricerca di soldi e alimenti piuttosto che di una banda professionista.

Il colpo più recente si è verificato ai danni della profumeria Douglas di corso Italia tra sabato e domenica. Nei giorni precedenti. invece, erano state mirino dei ladri un bar di corso Tardy e Benech, oltre a “Farinata e pizza” di via Servettaz. In piazza Martiri, invece, negli stessi giorni erano state spaccate le vetrine di un bar con una pietra.

I danni provocati dall’intrusione dei ladri (la rottura delle vetrine comporta un costo di centinaia di euro) sono più ingenti rispetto al bottino che riescono a portare via. Già circa un anno fa si erano verificati episodi simili, sia per la modalità che per il risultato del furto.