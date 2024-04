A Savona aumenta la Tari, la minoranza attacca: “Non giustificabile, servizio inefficiente”

Savona. Polemica della minoranza in commissione consiliare sull’aumento previsto nel 2025 per la Tari nel Comune di Savona.

Il consigliere comunale Fabio Orsi (PensieroLibero.zero): “Possono essere trovati meccanismi affinchè nonostante l’aumento del piano economico e finanziario non via sia un aumento della Tari. Il Comune di Brescia ha circoscritto al 5% l’aumento. Non è giustificabile, non è stato fatto uno sforzo per ridurre l’incremento e non si comprende l’aumento a fronte di un servizio deficitario“.

Fa eco il collega Manuel Meles (Movimento Cinque Stelle): “Confrontando i piani di quest’anno e dell’anno scorso si nota una notevole varianza dei costi, queste differenze ci lasciano perplessi. C’è un problema di inefficienza del servizio. La qualità non è corrispondente al valore che i cittadini pagano di tasca loro“.

L’assessore al bilancio Silvio Auxilia ha evidenziato: “Per quanto riguarda le utenze non domestiche siamo tornati ai livelli del 2020, pre Covid, che quindi non ha tenuto conto dell’incremento del costo della vita negli ultimi anni”.