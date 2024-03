Stella, pressoché terminata la messa in sicurezza del versante franato a Mezzano

Stella. Un ricordo non troppo lontano negli anni quello della devastante ondata di maltempo dell’ottobre 2019 che aveva messo in ginocchio anche il comune dell’entroterra con frane e cedimenti delle strade.

Stanno per essere ultimate le opere di messa in sicurezza del versante da cui si erano staccati massi in località Mezzano. Un gran lavoro per garantire tranquillità all’intera zona sotto Stella San Martino dove il maltempo aveva lasciato segni pesanti.

Un intervento articolato che sta per vedere la fine dei lavori in nome della sicurezza, finanziato dalla Protezione Civile Regionale. Soddisfazione da parte del sindaco Andrea Castellini che ha seguito con attenzione lo svolgimento dei lavori.