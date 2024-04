Stella, l’Asd StellaInsieme premiata al concorso “Firenze&danza”

Stella. C’erano anche gli allievi dell’Asd StellaInsieme in questi giorni a Firenze dove hanno raccolto applausi, con le loro esibizioni, nell’ambito del concorso Firenze&danza al teatro Tuscany Hall del capoluogo toscano.

Della scuola di via Muzio a Stella San Giovanni, si sono classificati il gruppo di Classico Avanzato, al 3° posto, con una coreografia di neoclassico dal titolo “Salento”, composto da Gjon Benzi, Marta Cipresso, Noemi Garbarino, Alice Ciarlo, Nadia Cioncolini. Al 2° posto Gjon Benzi con una variazione di repertorio dal Lago dei Cigni “Sigfried Variation”; quest’ultimo si è aggiudicato inoltre una borsa di studio del 100% per la categoria danza classica

“Premio speciale Firenze&danza FD Ensemble”. Al concorso si sono esibite molte altre scuole di danza. “La prima volta che abbiamo partecipato a questo concorso” commenta l’insegnante Francesca Lerone “devo dire che il livello era veramente alto, a prescindere dai risultati delle altre esibizioni, io sono sempre più orgogliosa dei miei allievi che ad ogni esperienza su un palco nuovo crescono un po’ di più. E- aggiunge – come ho detto loro: il confronto con gli altri è sempre positivo ma la vera competizione poi è con se stessi”. Un ringraziamento ai suoi ballerini. “Date sempre il massimo e non sarete mai delusi. Grazie a tutti voi per i bei momenti Matilde, Elena, Bianca, Mariapaola, Virginia, Alice, Nadia, Marta,