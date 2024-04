Legambiente, apertura straordinaria e visita all’impianto eolico di Stella

Stella. Il 20 aprile sarà la giornata dedicata alle fonti rinnovabili – il Green Energy Day – e per l’occasione gli impianti a fonti rinnovabili apriranno i loro cancelli in tutta Italia per accogliere scuole, famiglie e tutte le persone interessate a conoscere dal vivo le alternative reali alle fonti fossili.

In Liguria, in occasione della Giornata della Transizione Energetica, Legambiente Liguria ha organizzato la visita all’impianto eolico di Stella (Savona). Due gli orari disponibili: al mattino alle 10,00 e al pomeriggio alle 15,00 durata complessiva due ore; durante la visita si scoprirà come funziona un impianto eolico accompagnati da guide esperte sul funzionamento dell’impianto.

Per partecipare è necessario prenotarsi compilando il form: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSetgnxDgBXPMy…/viewform

“Non è più possibile negare il cambiamento climatico – spiega Stefano Bigliazzi, presidente di Legambiente Liguria – aumentano le giornate con temperature record e sempre più frequentemente la nostra regione è colpita da siccità e fenomeni atmosferici estremi”.

“L’urgenza della transizione energetica è sotto gli occhi di tutti e questa prima giornata dedicata alle fonti rinnovabili vuole avvicinare quante più persone a conoscere come funzionano questi impianti e perché sono necessari se vogliamo ridurre del 55% le emissioni di gas serra entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050”.