Muca e Basso decidono il derby: Dego batte Rocchettese e vola in semifinale di Coppa Liguria

Dego 2 (70′ Muca, 82′ Basso) – Rocchettese 1 (25′ Mollea)

Il Dego vola in semifinale di Coppa Liguria. Lo fa al termine della doppia e sentitissima sfida contro la Rocchettese. Si partiva dallo 0 a 0 della semifinale di andata al Bonifacino di Rocchetta di Cairo.

Nel secondo atto della sfida, in un Perotti infuocato, la Rocchettese ha chiuso il primo tempo in vantaggio con la rete di Mollea poco prima della mezzora di gioco. I rossoblù hanno mantenuto il vantaggio fino al 70′, quando Muca è salito in cattedra prima colpendo di testa e spedendo in rete un corner battuto da Rebella. Poi, fornendo l’assist vincente a Basso, l’ex Cairese e Carcarese ha siglato il poi definitivo 2 a 1.

Ora per la formazione di mister Brignone sarà tempo di sfidare formazioni di altre province. La Coppa, inspiegabilmente, non porta a promozioni né altro ma imporsi a livello regionale sarebbe una bella soddisfazione per una formazione a cui mancano pochi punti per vincere il campionato e volare in Prima Categoria. Dal canto suo, la Rocchettese è in piena corsa playoff e ora dovrà concentrarsi esclusivamente su quella che logicamente era ed è la priorità, ovvero il campionato.

Rocchettese: Saffirio, Castelli, De Carolis, Rosati, Vinotto, Thevenet, Mollea, Pesce, Perrone, Carta, Borro. A disposizione: Briano, Martino, Adosio, Carle, Bianchin, Pastorino, Monni, Garabello, Cissè. Allenatore: Chiola

Dego: Piccardi, Vero, Saino, Spriano, Monticelli M, Russo, Monticelli I, Ferraro, Muca, Rebella, Domenicono. A disposizione: Briano F, Briano E, Ogjanovic, Garrone, Gaggero, Clemente, Gennarelli, Guastamacchia, Basso. Allenatore: Brignone.