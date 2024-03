Calcio dilettanti: ecco le cinque partite da non perdere

Promozione “A” (26^ giornata)

Carcarese vs Celle Varazze (Corrent ore 15)

Partita cruciale per i biancorossi. La squadra di Ponte occupa il quinto posto, ovvero l’ultimo valido per dispuare i playoff. Vincere consentirebbe forse di superare la Sestrese, qualora perdesse a Legino, ma sicuramente di portarsi a -6 dalla squadra di Monteforte. Una situazione che se mantenuta consentirebbe di giocare i playoff. Ricordiamo che dai sette punti in su non si disputano i playoff.

Prima Categoria “A” (22^ giornata)

Millesimo vs Vadino (Comunale ore 15)

I giallorossi non hanno ancora perso. Superate le trasferte contro seconda e terza della classe (due 0 a 0 contro Argetina Arma e Baia Alassio) ecco che arriva il terzo “scoglio” del girone di ritorno. Gli ingauni di mister Giunta strapparono un punto all’andata (2 a 2 al Riva) in un gara inasprita da polemiche. I giallorossi hanno la ghiotta occasione per lanciare un ulteriore segnale al campionato.

Prima Categoria “B” (22^ giornata)

Albissole vs Multedo (Faraggiana ore 15)

La capolista Albissole ha cinque punti in più della prima inseguitrice Multedo. In realtà sono 11 perché difficilmente l’Old Boys Rensen riuscirà a fare due goal in 7 minuti ai ceramisti nel “recupero del recupero” deciso da giudice sportivo (sì, non è uno scherzo, succederà questo davvero). A quattro dal termine, il successo della squadra di Bazzigalupi potrebbe riaprire uno spiraglio per la lotta al primo posto e al contempo pesare molto in tema di equilibri playoff.

Città di Savona vs Spotornese (Picasso di Quiliano ore 15)

Prosegue la corsa del Savona per un piazzamento playoff. Grande attesa per il ritorno “in grande stile” annunciato dagli ultras. La squadra è galvanizzata dal 3 a 1 contro il Masone. Occhio però alla formazione di Dorigo. La scorsa settimana ha fermato sull’1 a 1 la capolista Albissole e il parco giocatori vale di più del bottino in classifica, da incrementare per ottenere la matematica salvezza.

Seconda Categoria “B”

Mallare – Dego (Agosto ore 15)

Seconda contro prima. I padroni di casa sono saliti a quota 32 punti a seguito nella vittoria della partita giocata ieri sera contro il Murialdo. Vittoria per 2 a 0 firmata da Kadrija e Reale. Gli ospiti sono galvanizzati per l’approdo in seminfinale di Coppa Liguria dove aver eliminato la Rocchettese nel derby. La formazione di Brignone si porterebbe a +10 sui secondi con una partita in meno da giocare. Insomma, sarebbe quasi il punto sulla vittoria del campionato.