Savona, conto alla rovescia per il TPL DAY e l’arrivo dei nuovi bus elettrici

Savona. Sabato 9 marzo 2024, dalle ore 10.00, in piazza Mameli a Savona, arriva il TPL DAY ELECTRIC R-EVOLUTION, una giornata di festa organizzata dall’azienda di trasporto savonese per la presentazione dei 14 nuovi bus elettrici, con il coinvolgimento delle scuole, delle istituzioni locali, delle autorità civili, militari e religiose del nostro territorio.

Innovazione, tecnologia e sostenibilità ambientale: TPL Linea Vi invita a festeggiare una vera e propria rivoluzione green nel settore del trasporto pubblico locale, nel segno della mobilità sostenibile: zero fumi, zero impatto, cento per cento eco-comfort!

Nel parco mezzi TPL entrano a far parte 14 autobus elettrici, di nuovissima concezione che testimoniano la riconversione ecologica del settore. Una R-Evolution che ha visto TPL protagonista di un’importante innovazione anche per le infrastrutture energetiche necessarie: 14 colonnine elettriche di ricarica in corso di istallazione sul territorio provinciale. I nuovi e-TPL bus sono silenziosissimi, non inquinano, essendo a impatto zero, e quindi del tutto ecosostenibili. Offrono elevati standard di prestazioni, di sicurezza e comfort: sedili ergonomici, aria condizionata, prese usb per la ricarica dei cellulari, rampe per accesso disabili e altri dispositivi che migliorano la qualità del servizio e della vita dei viaggiatori.

Durante la mattinata musica, ospiti, iniziative e premiazioni.

IL PROGRAMMA

Tra i protagonisti della giornata il noto Mago della Tv Gabriele Gentile, con giochi, sorprese e tanto intrattenimento per bambini e famiglie.

Per TPL Linea saranno presenti il presidente Vincenzo Franceri e il direttore generale Giampaolo Rossi, unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

L’evento, voluto dalla Fondazione De Mari Carisa per sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente, è stato patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Savona.

L’EVENTO