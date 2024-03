Rigassificatore, i sindaci savonesi: “Il progetto non va fatto, Toti ascolti il territorio”

Savona. Il progetto del nuovo rigassificatore nel savonese ancora al centro delle polemiche e delle prese di posizione da parte di Regione, da una parte, e dei sindaci savonesi dall’altra, oltre al recente esposto presentato in Procura dal gruppo Facebook “Fermiamo il mostro”, attivo nelle proteste per rigettare ogni ipotesi di collocazione dell’impianto energetico.

E dopo l’annuncio di ieri del governatore ligure Giovanni Toti in merito all’iter progettuale, nel quale ha tirato in ballo l’attesa per la risposta da parte del Comune di Quiliano sulla collocazione della stazione di pompaggio, oggi è arrivata la secca risposta dei sindaci del Tavolo per il rigassificatore: “Apprendiamo che Toti intende procedere con il posizionamento del rigassificatore davanti alle nostre coste. Il Comune di Quiliano risponderà per via amministrativa alla lettera che ha ricevuto, tuttavia dobbiamo ribadire con chiarezza che per noi questo progetto non deve essere realizzato e ci auguriamo che il presidente non insista”.

“Auspichiamo quindi che cominci ad ascoltare il territorio attivandosi di conseguenza” concludono gli amministratori locali dei territori interessati dal progetto e dalle stese opere infrastrutturali.

Firmato dai sindaci di:

Savona – Marco Russo

Quiliano – Nicola Isetta

Albissola Marina – Gianluca Nasuti

Albisola Superiore – Maurizio Garbarini

Spotorno – Mattia Fiorini

Carcare – Rodolfo Mirri

Altare – Roberto Briano

Bergeggi – Maria Rebagliati

Noli – Ambrogio Repetto

Vezzi Portio – Germano Barbano.