Morto l’escursionista travolto da una valanga: è un 43enne di Alassio

Alassio. Una tragedia ha colpito la città di Alassio. Non ce l’ha fatta il giovane escursionista travolto oggi da una valanga a Monesi di Triora, nell’imperiese. A farlo sapere è la direzione di Asl 2.

Si tratta di Simone Rossi, 43 anni, ex assessore ad Alassio nella giunta Canepa. Mentre i compagni sono riusciti a salvarsi, lui era apparso fin da subito in gravi condizioni. Immediato il volo disperato in elicottero verso l’ospedale di Pietra, ma al suo arrivo, secondo quanto riferito dalla direzione di Asl 2, l’uomo era già morto. “Oggi pomeriggio alle ore 16.57 è giunto tramite elitrasporto presso il pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure il corpo senza vita di uno sciatore travolto da valanga. L’azienda – fa sapere Asl – ha immediatamente attivato il supporto psicologico per i familiari”.

“La Protezione Civile della Liguria – scrive l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Raul Giampedrone – si unisce al cordoglio dei familiari del ragazzo che hanno già ricevuto la notizia della tragedia dal personale sanitario del Santa Corona di Pietra Ligure. Una giornata che si conclude nel modo più triste per tutti noi“.

La slavina si è verificata nella zona del monte Saccarello e del rifugio Laterza. Sul posto sono subito intervenute diverse squadre di pompieri da tutta la provincia, oltre alle ambulanze del 118 e a tre elicotteri (Grifo, Drago e un mezzo arrivato dal Piemonte). Coinvolti anche i cinofili dei vigili del fuoco di Savona, accorsi per aiutare nella ricerca dei dispersi.