Travolto da una valanga a Monesi, sabato l’ultimo saluto a Simone Rossi

Alassio. Si terranno sabato 16 marzo alle 10 a San Damiano, frazione di Stellanello, nell’entroterra di Andora i funerali di Simone Rossi, vittima della tragedia avvenuta il 10 marzo a Monesi di Triora, dove una valanga ha travolto un gruppo di escursionisti. Purtroppo, nonostante l’imponente numero di soccorritori, che hanno lavorato senza sosta, per il 43enne alassino non c’è stato nulla da fare.

Molto conosciuto in tutto il ponente e in particolare nella sua città, dove, in quota Lega, aveva ricoperto il ruolo di assessore a Turismo e Sport con il sindaco Enzo Canepa e il ruolo di vice presidente del consiglio e consigliere di minoranza, nel quinquennio passato.

Cresciuto a Moglio, sopra Alassio, era proprietario di un rinomato frantoio a San Damiano. Un giovane amante dello sport, dalle escursioni in montagna alla bici, e della vita all’aria aperta.

Chi ben lo conosceva lo ricorda come “un ragazzo buono e sempre corretto con tutti. Un grande lavoratore e un giovane impegnato in politica perché spinto solo da passione per la sua città”.