Travolto da valanga a Monesi, la vittima è l’alassino Simone Rossi: fu assessore a Turismo e Sport

Alassio. È Simone Rossi, 43 anni (classe 1980), di Alassio, la vittima della tragedia avvenuta quest’oggi (10 marzo) a Monesi di Triora, dove una valanga ha travolto un gruppo di escursionisti.

Molto conosciuto in tutto il ponente e in particolare nella sua città, dove, in quota Lega, aveva ricoperto il ruolo di assessore a Turismo e Sport con il sindaco Enzo Canepa e il ruolo di vice presidente del consiglio e consigliere di minoranza, nel quinquennio passato.

Cresciuto a Moglio, sopra Alassio, era proprietario di un rinomato frantoio a San Damiano. Un giovane amante dello sport, dalle escursioni in montagna alla bici, e della vita all’aria aperta.

Chi ben lo conosceva lo ricorda come “un ragazzo buono e sempre corretto con tutti. Un grande lavoratore e un giovane impegnato in politica perché spinto solo da passione per la sua città”.

La tragedia si è verificata nel pomeriggio, quando una slavina ha travolto gli escursionisti, tra cui Simone Rossi. Sul posto diverse squadre di pompieri da tutta la provincia, oltre alle ambulanze del 118 e a tre elicotteri (Grifo, Drago e un mezzo arrivato dal Piemonte).

Purtroppo, nonostante l’imponente numero di soccorritori, che hanno lavorato senza sosta, per il 43enne alassino non c’è stato nulla da fare.