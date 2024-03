Garlenda, una Fiat 500 di Cioccolato al “Museo Dante Giacosa”  

Garlenda. Oggi, 4 marzo 2024, ha fatto il suo ingresso nel Museo della 500 “Dante Giacosa” di Garlenda SV una Fiat 500 più unica che rara, fatta di puro cioccolato!

L’opera è stata realizzata dall’associazione “Amici del Cioccolato” su progetto del maestro cioccolataio Nerozzi Valter in occasione della fiera “Un Borgo di Cioccolato” di Borgo San Dalmazzo CN.

Il tema di questa edizione era “La 500 ed i motori” e ovviamente il Fiat 500 Club Italia non poteva mancare con un raduno che, sfidando la neve, ha attirato oltre 40 auto.

Con grande sorpresa di Claudio Bernardi, fiduciario del Club per Cuneo, il presidente dell’Ente Fiera, Fabrizio Massa, ha presentato l’opera di 1,5 x 1m, simbolo dell’evento. La scultura era destinata ad essere esposta all’interno dei locali del Comune di Borgo San Dalmazzo per un anno, ma dopo la proposta di Claudio Bernardi ed una consultazione con l’Assessore Fabio Armando ed il sindaco Roberta Robbione, è stato gentilmente concesso di trasferire la 500 al Dante Giacosa. Appena appresa la notizia, la consegna è stata anticipata per telefono al presidente del Club, Maurizio Giraldi, che ha dimostrato grande entusiasmo e gratitudine per il gesto.

In meno di 24 ore, la trasferta è stata organizzata da Claudio che oggi ha portato a Garlenda la profumatissima auto a bordo del proprio furgone accompagnato dalla moglie Erika e dal figlio Fabio.

Ad accogliere l’importante ed imponente trofeo era presente lo staff della segreteria ed il presidente fondatore del Fiat 500 Club Italia Domenico.