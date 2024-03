Frane nel savonese, Provincia stanzia oltre 1,5mln di euro per le somme urgenze

Provincia. Ammonta a oltre 1,5 mln di euro lo stanziamento varato dalla Provincia di Savona per gli interventi di somma urgenza relative alle frane che hanno interessato il savonese a seguito delle forti piogge di inizio marzo, e che hanno portato forti criticità alla viabilità provinciale, con la strada al Santuario ancora chiusa così come altri tratti viari, con zone e famiglie isolate.

L’obiettivo di Palazzo Nervi è procedere con i lavori e arrivare prima possibile almeno a un ripristino a senso unico alternato dei collegamenti stradali interrotti dagli eventi franosi, per arginare il disagio creato alla popolazione.

“Le indagini eseguite hanno evidenziato come nuovi ed intensi eventi piovosi potrebbero portare a mobilizzazioni o rimobilizzazioni di significative porzioni di materiale. La volontà di prevenire e contrastare questo rischio, nonché di ripristinare al più presto il transito veicolare a senso unico alternato nelle zone rimaste isolate, sono alla base di questi nuovi ed ingenti fondi appena stanziati” ha sottolineato il presidente Pierangelo Olivieri, evidenziando la difficile situazione idrogeologica dei versanti interessati.

Di seguito il dettaglio dei fondi stanziati che riguardano quattro interventi messa in sicurezza sul territorio provinciale:

– € 1.000.000,00 per la S.P. N. 12 “SAVONA – ALTARE” – LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE FRANATO ALKM 5+600 NEL COMUNE DI SAVONA

– € 350.000,00 per la S.P. N. 15 “CARCARE- PALLARE-BORMIDA-MELOGNO” – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE IN FRANA E FORMAZIONE OPERE DI DISCIPLINAMENTO ACQUE AL KM 11+600 NEL COMUNE DI BORMIDA.

– € 196.000,00 per la INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SULLA S.P. N. 542 “DI PONTINVREA” – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA E FORMAZIONE OPERE DI DISCIPLINAMENTO ACQUE AL KM 24+750 NEL COMUNE DI VARAZZE

– € 65.000,00 per la S.P. 53 “URBE-MARTINA-ACQUABIANCA” – LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE IN FRANA AL KM 1+100 NEL COMUNE DI URBE.