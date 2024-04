Pallapugno, Serie A: la Bormidese debutta vincendo in trasferta

Bormida. In attesa di disputare i recuperi delle partite della prima giornata, rinviate nel week-end di Pasqua per il maltempo, si sono giocate tutte gli incontri del secondo turno di Serie A Banca d’Alba.

L’Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino batte 9-2 la Bfm Macchine Agricole Canalese di Cristian Gatto, mentre la Cantina Terre del Barolo Albese, che schierava in battuta il centrale Bruno Campagno al posto dell’infortunato Paolo Vacchetto, supera 7-9 il Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva di Marco Battaglino.

Vittoria per 5-9 della Bormidese di Davide Barroero, a Dogliani, con la Virtus Langhe di Alessandro Vacchetto e successo dell’Acqua San Bernardo Subalcuneo di Davide Dutto con l’Araldica Castagnole di Enrico Parussa per 9-5. Infine, a San Benedetto Belbo, il Marchisio Nocciole Cortemilia di Massimo Vacchetto s’impone 3-9 con l’Alta Langa di Fabio Gatti. Turno di riposo per i campioni d’Italia dell’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola.

Serie A Banca d’Alba – Seconda giornata

Acqua San Bernardo San Biagio-Bfm Macchine Agricole Canalese 9-2

Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Cantina Terre del Barolo Albese 7-9

Virtus Langhe-Bormidese 5-9

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Araldica Castagnole 9-5

Alta Langa-Marchisio Nocciole Cortemilia 3-9

Riposa: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Classifica: Acqua San Bernardo San Biagio, Marchisio Nocciole Cortemilia, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, Acqua San Bernardo Subalcuneo, Bormidese e Cantina Terre del Barolo Albese 1; Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva, Virtus Langhe, Alta Langa, Bfm Macchine Agricole Canalese e Araldica Castagnole 0.

Serie A Banca d’Alba – Recuperi prima giornata

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Alta Langa 9-4

Mercoledì 17 aprile alle 20.30

a Canale: Bfm Macchine Agricole Canalese-Acqua San Bernardo Subalcuneo

Giovedì 18 aprile alle 20.30

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Virtus Langhe

Mercoledì 24 aprile alle 20.30

a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

ad Alba: Cantina Terre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo San Biagio

Riposa: Bormidese