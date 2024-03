Consiglio regionale, ok alla sistemazione della strada per il Parco del Beigua

Liguria. “Mentre con il sostegno dell’assessore Giacomo Giampedrone e del vicepresidente Alessandro Piana, stiamo portando avanti l’iter tecnico che porterà la strada d’accesso del Parco del Beigua a diventare interamente pubblica, potendo così utilizzare fondi pubblici per la necessaria messa in sicurezza, ho ottenuto anche l’ok del Consiglio regionale con l’approvazione di un ordine del giorno sul tema. Un passaggio fondamentale che dà anche un sostegno politico amministrativo alla procedura già avviata, che vede tutti gli enti coinvolti impegnati nella stesura di un protocollo d’intesa”.

Lo afferma il consigliere regionale Alessandro Bozzano sull’iter realizzativo dell’intervento viario.

“Stupisce non poco però che dai banchi della minoranza si sia tentato di far saltare la votazione del mio atto, un documento che va unicamente nella direzione di dotare il Geoparco del Beigua di una viabilità d’accesso pubblica alla pari di tutti gli altri parchi liguri, per poter garantire la fruibilità dello stesso da parte di tutti e in tutti i periodi dell’anno”.

“Votato in Consiglio, il mio Ordine del Giorno è stato approvato con 12 voti favorevoli, mentre Pd e Cinque Stelle non hanno votato manifestando un totale disinteresse all’annoso problema posto all’attenzione dell’aula. Un comportamento che stigmatizza il modus operandi di una certa opposizione, più impegnata a screditare e ostacolare il lavoro dell’amministrazione guidata dal presidente Toti piuttosto che collaborare per il bene dei liguri”.

“Nonostante il tentativo maldestro da parte dell’opposizione, che sperava forse di bloccare l’atto non raggiungendo il quorum strutturale in aula, l’Odg è stato approvato e Regione Liguria si è quindi impegnata a “creare le condizioni affinché tale strada diventi interamente patrimonio pubblico direttamente riferibile al Parco del Beigua, ovvero alla Provincia di Savona, e attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa garantisca i contributi necessari da erogare in uno spazio temporale determinato, per effettuare tutte quelle lavorazioni di carattere ordinario, straordinario e di messa in sicurezza che possano finalmente equiparare il Parco del Beigua a tutti i parchi liguri, senza timore di non poter essere fruito nei modi ordinari” conclude Bozzano.