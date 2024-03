Pareggio per 0 a 0 tra Albenga e Sanremese. La formazione di Aiello sale a quota 52 e occupa attualmente il quinto posto insieme al Ticino e il Bra. In settimana potrebbe arrivare un altro punto di penalità (qui l’articolo). Sul campo, tuttavia, l’ennesima risultato positivo della squadra, che non sembra aver risentito della rivoluzione di dicembre.

Le parole del direttore Francesco Virdis