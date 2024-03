Serie D, l’Albenga con doppia penalizzazione: uno già assegnato e l’altro in arrivo

Scure delle sanzioni sull’Albenga, che passa da quota 52 a 51 in classifica, la squadra di mister Aiello si vede togliere un punto a seguito della sentenza del Tribunale Federale Nazionale sulla richiesta di pagamento dell’allenatore Maurizio Carle non corrisposta e concordata il 30 settembre 2022. (Qui il comunicato)

Arriverà poi un altro punto di penalizzazione per non aver provveduto a pagare nei tempi la sanzione relativa all’aver schierato nella stagione 22/23 un giocatore nel campionato Juniores senza regolare tesseramento. Al club viene inflitta un’ammenda di 466 euro. Questa questione era costata il primo dei punti di penalizzazione.

Un totale di tre punti in meno che non peseranno per l’obiettivo finale della salvezza, ormai ampiamente acquisita, ma che potrebbero incidere sugli equilibri playoff. Al momento l’Albenga ha conquistato sul campo 53 punti, ma in virtù delle ultime decisioni, la seconda ancora da “contabilizzare”, domani si partirà al momento del fischio iniziale contro la Sanremese da quota 50.