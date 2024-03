Serie D. Dopo 29 anni al Riva, la sfida tra Albenga e Sanremese termina a reti bianche

ALBENGA 0 VS SANREMESE 0

94’ Termina qua la partita, pareggio a reti bianche tra Albenga e Sanremese.

90’ Assegnati 4 minuti di recupero.

89’ Cambio per Aiello, fuori La Vecchia per Destito.

85’ Siciliano vicino al gol nella sua prima apparizione in campionato, salva tutto Lordkinpanidze sulla linea.

83’ Lordkinoanidze viene servito sulla parte destra dell’area e calcia fortissimo, gol sfiorato.

81’ Cambio per la Sanremese, fuori Conti per Spatari.

80’ Partita molto serrata, niente di saliente da sottolineare fino a questo momento se non l’ ammonizione di Legal avvenuta in questo momento davanti all’area per fermare un pasticcio di Venneri in impostazione. Punizione battuta e pallone di molto fuori dallo specchio.

69’ Altra incursione pericolosa dell’Albenga, Tesio deposita sempre dalle parti di Diagne che, come prima, non è riuscito ad incidere essendo contenuto alla perfezione.

62’ Albenga vicinissima al gol, grandissima incursione laterale di Nesci che mette in mezzo perfettamente per Diagne, ma il numero 74 non riesce a colpire il pallone essendo contrastato.

61’ Doppio cambio per la Sanremese: fuori Vassallo e Incorvaia per Ibe e Pietrelli.

59’ Vassallo vicino al gol, pallone che esce di pochissimo dal campo.

57’ Grande inserimento in area per La Vecchia che cerca di mettere dentro senza riuscire però a trovare nessun compagno. Sulla ribattuta, il pallone arriva a Venneri che mette in mezzo per Pellicanó. Colpo di testa del subentrato che esce ampiamente sul fondo.

50’ Brivido per l’Albenga, Galliano ci ha però messo una pezza depositando in angolo. Prova magistrale la sua per ora.

45’ Si riprende, palla per gli ospiti. Aiello opera fin da subito tre cambi: fuori Jebbar, Di Stefano e Mukaj per Diagne, Pellicanó e Siciliano, esordio per lui.

Secondo tempo

46’ Il primo tempo si chiude con un grosso brivido per gli inganni, traversa secca di Cesari da pochi passi.

45’ Concesso un minuto di recupero.

35’ Gran recupero di Jebbar, scarico a Venneri che con una finta manda fuori giri Lordkinpanidze che commette fallo, punizione per gli ingauni. Sulla battuta, Mukaj spedisce il pallone alle stelle.

31’ Traversa per la Sanremese su calcio d’angolo, sfiorato il gol olimpico.

30’ Ancora Gagliardi su punizione, questa volta dritta in porta, Salvato ci mette una pezza.

27’ Brutto contrasto di Larotonda su Berretta che col gomito colpisce la nuca del numero 48. Una volta per terra, il numero 23 inveisce a gran voce sul giocatore dolorante innescando una piccola ressa a centrocampo. Per questo, vengono ammoniti Tesio e Larotonda.

23’ Altra occasione per la Sanremese, Vassalo calcia forte dritto in porta, bravissimo Salvato a deviare fuori dall’area.

22’ Gagliardi tenta su punizione, palla alta sulla traversa.

21’ Punizione dal limite per la Sanremese, prima possibile occasione pericolosa per gli ospiti.

12’ Conclusione violenta di Di Stefano, pallone alto di poco.

10’ Albenga vicinissima al gol con Berretta, ma un difensore ospite è stato bravissimo a deviare il tiro.

9’ Prima fase di studio per le due squadre che non hanno per ora avuto occasioni nitide per infilzare la rete.

3’ Subito prima occasione pericolosa della Sanremese con Conti lanciato a rete, bravissimo Galliani a contenerlo.

1’ Si comincia, palla per l’Albenga. 29 Anni dopo, le due squadre si incontrano in un match di campionato all’Annibale Riva.

Primo tempo

Le squadre stanno per entrare in campo, ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 22 Salvato, 5 Mukaj, 15 Legal, 33 Galliani, 23 Venneri, 28 Tesio, 48 Berretta, 55 Nesci, 20 Jebbar, 17 La Vecchia, 24 Di Stefano. A disposizione di mister Aiello ci sono: 82 Romano, 9 Pellicanó, 74 Diagne, 32 Siciliano, 31 Destito, 7 Colantonio, 8 Castiglione, 13 Rosso, 18 Vari.

Sanremese: 22 Bohli, 4 Bregliano, 5 Nenci, 6 Bechini, 10 Gagliardi, 16 Lordkipanidze, 19 Cesari, 23 Larotonda, 29 Vassallo, 38 Incorvaia, 99 Conti. A disposizione di mister Gori ci sono: 12 Ferro, 3 Salto, 9 Ibe, 13 Ferrauto, 14 Castelli, 15 Di Fino, 24 Santanocito, 26 Pietrelli, 80 Spatari.

Terna dell’incontro formata da Dania Samuel della sezione di Milano, coadiuvato da Zanichelli Andrea di Legnano e Chiaro Matteo di Busto Arsizio.

Albenga. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme la partita di Serie D Albenga vs Sanremese. Sfida tra due tifoserie legate assieme da diverso tempo, due squadre che hanno stretto un gemellaggio storico nella categoria. Inoltre, è tornato a splendere il sole nel cielo dopo diversi fine settimana sempre uggiosi, quindi ci si aspetta anche un Riva abbastanza al completo per la sfida di oggi. Guardando invece al campionato, bene per l’Albenga che ha vinto contro il PDHAE la scorsa partita, ma il sorriso è stato smorzato nella giornata di ieri per colpa di un punto di penalizzazione inflitto per un inadempimento legato alla passata stagione. La Sanremese sta invece piano piano riprendendo quota, cercando di recuperare tutti i punti persi all’inizio di questa stagione.