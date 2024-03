Albenga, Distilo attacca: “Opuscolo di fine mandato inviato dal Comune: campagna elettorale con i soldi dei cittadini”

Albenga. “I cittadini di Albenga stanno pagando la campagna elettorale del sindaco scaduto”, inizia così il nuovo attacco del consigliere di Aria Nuova per Albenga Diego Distilo all’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Tomatis.

“Cari concittadini, – ha proseguito, – non si era mai visto che un sindaco uscente invii nelle case il bilancio sociale di fine mandato pagato con soldi pubblici. Ora la normativa prevede infatti che il sindaco uscente faccia una relazione di fine mandato con una delibera di giunta e quindi i cittadini ne possono essere informati”.

“Ma ad Albenga facciamo molto di più: hanno pensato bene di fare un giornalino di fine mandato, con tanta di premessa di Tomatis, dove vengono fatte considerazioni politiche e allusioni alle elezioni comunali con tanto di fotografie”, ha aggiunto ancora.

“Non si era mai verificato nella storia del comune di Albenga una situazione come questa ed è giusto che gli organi competenti si esprimano per capire se i soldi pubblici sono stati spesi in maniera corretta. Cari cittadini questi atti di arroganza sono quasi terminati: portate pazienza e questo opuscolo leggetelo non come un bilancio di fine mandato ma come il testamento politico di Tomatis”, ha concluso Distilo.