Aeroporto Villanova d’Albenga, ecco la nuova proprietà. Il sindaco Balestra: “Auspico vero rilancio dello scalo”

Villanova d’Albenga. E’ stata definita la nuova proprietà dell’aeroporto di Villanova d’Albenga, che vede l’ingresso della società Aeropolis srl, controllata dal gruppo Infracorp Spa. Cambia anche il Consiglio di amministrazione, con Andrea Mennillo nel ruolo di presidente, Giacomo Ghirelli come consigliere delegato e i consiglieri Clemens Toussaint, Andrea Caturelli e Carmine Bassetti.

Resta la denominazione di Riviera Airport Spa, ma con un nuovo attore nell’asset societario che punta al rilancio dello scalo villanovese: il capitale sociale sottoscritto e ratificato ammonta a 903.765,00 euro. All’interno del nuovo Cda è Giacomo Ghirelli il rappresentante della società proprietaria.

L‘operazione che ha riguardato l’aeroporto di Villanova d’Albenga è stata definita e conclusa nelle settimane scorse, rendendo effettivo il nuovo corso dell’infrastruttura aeroportuale che dopo anni di governance pubblica era stata privatizzata.

L’obiettivo è ora dare corpo e fiato a investimenti e interventi legati a jet privati, elicotteri e alla complessiva business aviation, filone industriale, commerciale e turistico per dare un futuro allo scalo ingauno, fermo restando il suo ruolo fondamentale nella logistica di intervento in casi di emergenze di protezione civile o altre criticità che riguardano l’incolumità pubblica, così come lo stesso supporto al servizio di elisoccorso 118, in via esclusiva, attivo 24 ore su 24.

Tra gli aspetti chiave rimasti in sospeso negli ultimi anni alcune progettualità ancora da attuare e che darebbero nuova linfa all’hub aeroportuale: l’ampliamento dei piazzali di parcheggio, l’ allungamento della pista e altre opere infrastrutturali per incrementare la sicurezza delle operazioni aeree, fornendo quindi un salto di qualità negli standard operativi.

“Ho avuto conferma dell’arrivo del nuovo socio maggioritario e auspico che si possa sviluppare una piena sinergia con il territorio e la comunità locale: spero davvero che si apra una fase di vero rilancio dello scalo e l’ammninistrazione comunale è pronta a sostenere ogni iniziativa rivolta a questo obiettivo” ha commentato il sindaco Pietro Balestra.

“Con le possibili iniziative nel settore della business aviation, sostenute da nuovi investimenti, sono certo che si possa creare un indotto positivo per un intero comprensorio che attende da tempo che l’aeroporto trovi una sua dimensione funzionale e operativa”.

“Inoltre, considerata la strategicità dell’infrastruttura ritengo che si possano trovare margini e opzioni di finanziamento in grado di appoggiare la stessa azione del privato, con un pacchetto di risorse adeguate ad un nuovo e duraturo sviluppo dello scalo, senza contare che, auspicando in una soluzione positiva della vertenza industriale che riguarda Piaggio Aerospace, un’altra prospettiva è quella di una eventuale collaborazione con l’azienda aeronautica” conclude il sindaco Balestra.