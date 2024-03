“4 Hotel” fa tappa in Liguria, Bruno Barbieri alla ricerca del miglior albergo di lusso

Liguria. Il suv nero con il logo del programma tv “4 Hotel” è stato avvistato nelle ultime ore a Genova. Non poteva passare inosservato, d’altronde, parcheggiato in bella mostra nella centralissima via XX Settembre, davanti all’hotel Bristol, struttura che recentemente è stata promossa nella categoria 5 stelle.

Per chi non lo sapesse, “4 Hotel” è un reality show in onda su Sky, con una produzione Sky Original realizzata da Banijay Itali. Il conduttore e protagonista del programma è lo chef Bruno Barbieri, uno dei tre giudici di Masterchef ma anche, appunto, arbiter dell’hotellerie nazionale da quando ha iniziato a girare l’Italia (e non solo) alla ricerca degli alberghi migliori.

In ogni puntata di “4 Hotel” Barbieri visita, appunto, 4 diverse strutture alberghiere in una stessa città, simili e paragonabili tra loro. Vi soggiorna e vi fa colazione, insieme agli altri albergatori, e sulla base di alcuni parametri come location, stanza, servizi, colazione e conto. Ogni partecipante vota. Il voto di Barbieri vale doppio. Chi vince ha una somma di 5mila euro da spendere nella propria attività.

In questi giorni, la tappa a Genova che probabilmente andrà a comporre uno degli episodi nella prossima stagione di “4 Hotel”. Anche se dalla produzione non vengono fatte trasparire informazioni – fino alla messa in onda tutto è top secret, i partecipanti firmano un contratto in cui assicurano di non rilevare dettagli sulla registrazione – si possono fare alcune supposizioni.

Vista la tipologia di struttura dell’hotel Bristol, si potrebbe pensare che l’episodio genovese di “4 Hotel” sia all’insegna del lusso, magari mettendo a gara quattro hotel 5 stelle cittadini (solo a mero titolo esemplificativo, oltre al Bristol, ci sono il Grand Hotel Savoia a Principe, il Melià in via Corsica o palazzo Durazzo, in via Del Campo).

Un’altra gara interessante, sempre prendendo il Bristol come punto di partenza potrebbe essere quella di una competizione tra alberghi di lusso ospitati da palazzi “liberty” o comunque storici. In questo caso non c’è che l’imbarazzo della scelta tra le strutture in città, magari collocati in palazzi dei Rolli o in edifici fin de siècle. Non resta che attendere.

Intanto, quello che si sa, è che il Bruno Barbieri “chef” in questi giorni non si è fatto mancare almeno un appuntamento all’insegna del gusto. E’ andato infatti a visitare il “collega” Zeffirino, poco distante dal Bristol. L’incontro è stato immortalato da diverse fotografie pubblicati sui social dello storico ristorante.

Non è la prima volta che “4 Hotel” sbarca a Genova. Era già successo nel 2019. D’altronde il cuoco stellato emiliano con Genova ha un rapporto consolidato: da tempo è lo chef ideatore dei menù a bordo delle crociere Costa, una delle attività nel mondo del food che per ora ha deciso di non accantonare.

Non solo: nell’ottobre scorso Barbieri aveva invece collaborato a un’iniziativa di solidarietà con Sant’Egidio aiutando a preparare per le persone seguite dalla comunità un pranzo di nouvelle cuisine multietnico e multiculturale.

Per il resto, curioso il tempismo con cui Sky/Banijay Italia hanno diretto la prua su Genova: appena una settimana fa la ministra del Turismo Daniela Santanché aveva lanciato una frecciata al sindaco Marco Bucci criticando il capoluogo ligure per la mancanza di strutture alberghiere.