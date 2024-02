Promozione. Il Finale vince ancora e torna a respirare, Delfino: “Nessun segreto, vanno ringraziati i ragazzi”

Finale Ligure. Dopo lo scontro diretto contro il Camporosso, il Finale fa cadere anche il ben più quotato Legino nel pomeriggio del “Felice Borel”. Brollo, Belvedere e Aroca realizzano le reti del definitivo 3-1 che fa salire a 22 la quota punti del club giallorossoblù. Più che soddisfatto il tecnico Giancarlo Delfino, subentrato ad Andrea Biolzi meno di due settimane fa: “I ragazzi vanno ringraziati, sono sempre pronti e danno il massimo: hanno una voglia straordinaria e un cuore immenso. Sono stato fortunato a entrare in questa realtà”.

Parole d’amore, quelle del mister, verso il Finale e verso i suoi giocatori, vittime di diverse critiche nel corso della stagione. “Facciamo diversi errori – continua Delfino – ma sono normali, non voglio il compitino. Alla squadra chiedo la prestazione, indipendentemente dal risultato, e ancora una volta i ragazzi hanno dimostrato unità e voglia di lottare su ogni pallone”. Inoltre, un commento da parte del tecnico giallorossoblù sui giovani del gruppo, sempre più al centro della squadra, come Renda e Cafarotti: “Questi ragazzi vanno a mille all’ora in allenamento e meritano di giocare. Nelle scelte non guardo la carta d’identità”.

Infine, a margine di questa partita si esprime anche il vice-allenatore Giovanni Mela, elemento in grado di aiutare soprattutto dal punto di vista mentale: “L’esperienza conta sempre e questa squadra non ce l’ha ancora, però sono tecnicamente e atleticamente preparati. Questo è un gruppo genuino, mi sarebbe piaciuto giocare con loro. Hanno solamente bisogno di fiducia nei propri mezzi”.