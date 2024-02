Promozione. Il Finale vince la maratona e torna al successo in casa 4 mesi dopo l’ultima volta, Legino sconfitto 3-1

FINALE 3 (53′ V. Brollo, 86′ Belvedere, 90+2′ Aroca) vs LEGINO 1 (25′ Romeo)

90+22′ Finisce qui! Secondo successo consecutivo per il Finale, il Legino perde ancora dopo il KO con il Ventimiglia. Delfino fa due su due, i giallorossoblù salgono a quota 22 punti.

90+16′ Fuori il migliore in campo, pur senza aver segnato: Leonardo Renda si prende la standing ovation del pubblico mentre lascia spazio a Stagnaro.

90+15′ Giallo per Aroca che ritarda la battuta di un calcio di punizione del Legino. Ma a questo punto i trucchi del mestiere contano relativamente, il tempo rende quasi impossibile la rimonta al Legino.

90+9′ Esce Gabriele Brollo, entra Chiarlone: questo il cambio di Delfino a poco meno di dieci minuti dal traguardo.

90+4′ Piacentini vuole riaprirla ma trova la deviazione di Mondino che fa stampare il pallone sul palo. Il pubblico è una bolgia.

90+2′ Aroca! La chiude probabilmente lui, pescato da Renda sul filo del fuorigioco: il neoentrato si accentra, calcia e segna. 3-1 per il Finale che sente il profumo della vittoria.

90′ Fuori Cafarotti, il 2006 si prende gli applausi del pubblico: la prima da titolare in campionato al Borel è stata più che positiva. Prende il suo posto Aroca. Annunciato intanto il recupero, sarà di ben 17 minuti.

86′ Vantaggio del Finale! Renda mette in movimento Belvedere, trovando sbilanciata la difesa del Legino, l’8 va in fuga, salta il portiere e realizza. 2-1 al Borel!

82′ Opportunità potenzialmente invitante per Revello che, completamente solo a pochi passi dalla porta, manca l’appuntamento con il pallone e non riesce a concludere. Finisce così il match del numero 7, in campo al suo posto Sadiku.

80′ Non sembrerebbe grave la situazione della massaggiatrice del Finale che adesso viene portata definitivamente via dal campo per i soccorsi. Intanto poco fa il tentativo ambizioso di Caffarotti finisce abbondantemente sul fondo.

78′ Niente da fare nemmeno in questo caso per Macagno, pallone sul fondo. Pomeriggio maledetto per l’attaccante del Legino, il più pericoloso tra i suoi.

77′ Si propone Crocilla che arriva persino alla conclusione che è però debole e rasoterra: blocca tranquillamente Mondino.

75′ Ricomincia la sfida al Borel dopo 10 minuti di stop.

71′ Le due squadre rimangono in movimento: il preparatore finalese De Lucis riscalda i suoi, il Legino fa scorrere il pallone.

64′ Probabilmente un malore per la massaggiatrice giallorossoblù Elisa Lastrego, ora portata sull’ambulanza posizionata alle spalle delle due panchine. Chiaramente bisogna attendere per la ripresa del gioco.

62′ Momento di pausa al Borel, inconveniente sulla panchina del Finale: si cerca di capire cosa sia accaduto.

60′ Si allungano le squadre: Cafarotti perde l’attimo per servire Simigliani che avrebbe calciato a botta sicura, il Legino recupera e riparte ma conquista solo una rimessa laterale. Aumentano gli spazi, ma anche gli errori tecnici delle due compagini.

57′ Si ripete il Macagno-show, con il 10 che riesce a liberarsi in area e a fornire Piacentini di un pallone interessante ma clamorosamente spedito sul fondo. Era, in ogni caso, irregolare la posizione di partenza dello stesso Piacentini.

54′ Sfiorato l’uno-due! Scambio elegante tra Cafarotti e Simigliani che va alla conclusione, ottima e provvidenziale l’uscita di Pastorino che copre lo specchio della porta.

53′ Pareggia il Finale! Appena entrato, Vittorio Brollo lascia il segno e realizza la rete dell’1-1. I padroni di casa manovrano bene negli ultimi metri e poi il tiro del 14, forse deviato da Latini, si insacca.

51′ Finisce a terra Renda in area di rigore, secondo arbitro e assistente il 7 era in fuorigioco. Renda, poi, viene anche ammonito per proteste dal direttore di gara.

50′ Arrivano ora le sostituzione per Delfino: termina la partita per Ait Ahmed e Scalia, comincia per Simigliani e Vittorio Brollo.

47′ Ci riprova Macagno, a tutta velocità il 10 si fa spazio lungo la corsia di sinistra e arriva probabilmente stanco alla conclusione che Mondino devia in angolo. È in giornata Macagno, ma ancora non è riuscito a trovare il suo quattordicesimo gol in questo campionato.

Non ci sono cambi nelle file delle due squadre che ripartono con gli stessi protagonisti del primo tempo. Inizia ora la ripresa.

Secondo Tempo

45+2′ Intervento in ritardo di Ait Ahmed, ammonito il 2 del Finale. Il cartellino compromette ancora di più le possibilità di vederlo in campo nella ripresa, dopo una prima frazione deludente. Si concludono così, dunque, i primi 45 minuti: Legino avanti di un gol al Borel.

45+1′ Nuovamente a un passo dal raddoppio la squadra di mister Tobia: questa volta Piacentini appoggia al limite dell’area di rigore per Macagno, conclusione sul fondo ma non di molto.

44′ Macagno sfreccia sulla corsia ed entra in area, destro a incrociare fuori di un soffio. Si è accesa la sfida, sarà un secondo tempo divertente.

41′ Altra occasione, altro pallone alle stelle. Anche qui manca di precisione Dagnino che dal limite dell’area conclude alto. C’è stata, comunque, la reazione dei padroni di casa al gol subito.

37′ Chance per il Finale! Cross rasoterra di Brollo che arriva sul fondo e serve Cafarotti, ma il 10 calcia abbondantemente sopra la traversa da posizione ravvicinata. Grande opportunità sprecata dal giovane talento della squadra di Delfino.

35′ Giallo all’indirizzo di Piacentini, punita la sbracciata ai danni di Dagnino.

33′ Ancora Macagno ha spazio per fare male in area di rigore ma non riesce a calciare, troppa libertà offerta dalla difesa del Finale. Del resto si parla ancora una volta del principale aspetto negativo della stagione giallorossoblù.

30′ Legino vicino al raddoppio! Situazione insidiosa in area dopo un calcio di piazzato, conclude l’azione con un destro a effetto di poco sopra la traversa Macagno.

27′ Cerca di reagire in contropiede il Finale ma perde l’attimo per concludere Belvedere che può solo assistere Renda, ma il suo tiro è centrale.

25′ Legino in vantaggio! Segna Romeo, tanto per cambiare: quarta partita consecutiva in gol per lui. Il centravanti approfitta dell’errore di Ait Ahmed, che lascia la sfera in area, e trafigge Mondino.

23′ Annullato per posizione di fuorigioco il gol di Piancentini: l’11 era riuscito a colpire da posizione ravvicinata pescando l’angolino.

21′ Dribbling e filtrante di Cafarotti che serve sulla corsa Brollo, poi chiuso dalla difesa del Legino. Il classe 2006 del Finale sempre più nel vivo della sua squadra. Intanto giallo a Pastorino per un fallo a metà campo.

15′ Pericoloso colpo di testa tentato da Piacentini, troppo debole però il suo tiro per impensierire il portiere avversario. Sale di intensità la produzione offensiva degli ospiti.

12′ Si mette in moto Macagno che riesce a superare in dribbling Ait Hamed, ma il suo cross basso è impreciso e intercettato da Mondino. Partita ancora scarica dal punto di vista delle occasioni.

8′ Ancora Renda attacca lungo il lato corto dell’area di rigore, conquista un interessante calcio di punizione. Calcio piazzato diretto verso la porta, attento Pastorino che respinge.

4′ Risponde il Legino, ma il destro dalla distanza di Donna non si alza da terra e il pallone finisce sul fondo.

2′ Prima offensiva finalese con la discesa di Renda sulla sinistra, corner in avvio per i ragazzi di Delfino.

Osservato un minuto di silenzio, ora inizia l’incontro!

Primo Tempo

Le formazioni ufficiali:

Finale: 1 Mondino, 2 Ait Ahmed, 3 Caligaris, 4 Scalia, 5 Cavallone, 6 Pastorino, 7 Renda, 8 Belvedere, 9 Dagnino, 10 Cafarotti, 11 G. Brollo. A disposizione di mister Delfino: 12 Anselmo, 13 Chiarlone, 14 V. Brollo, 15 Aroca, 16 Zeggio, 17 Kacellari, 18 Stagnaro, 19 Simigliani, 20 Trevisano.

Legino: 1 Pastorino, 2 Crocilla, 3 Semperboni, 4 Dorno, 5 Latini, 6 Lingua, 7 Revello, 8 Donna, 9 Romeo, 10 Macagno, 11 Piacentini. A disposizione di mister Tobia: 12 Canciani, 13 Cancellara, 14 Cappannelli, 15 Del Nero, 16 Ferrara, 17 Garzoglio, 18 Sadiku, 19 Tobia, 20 Ciolina.

La direzione di gara è affidata a Filippo Masini della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Cocco (Genova) e Giacomo Zanin (Savona).

Finale Ligure. Era diventata ormai una maledizione, con la vittoria che mancava da novembre. Poi, settimana scorsa, l’esordio vincente sulla panchina del Finale per mister Giancarlo Delfino che ha espugnato Camporosso. La classifica è ancora preoccupante con soli 19 punti che pongono la formazione giallorossoblù in zona playout, ma il successo in uno scontro diretto può dare nuova linfa a una squadra che non conquista i tre punti in casa dal 22 ottobre.

Al “Felice Borel”, però, arriva una squadra che insegue il primo vagone della graduatoria: il Legino di mister Fabio Tobia è reduce da un KO contro il Ventimiglia, ma la distanza dal quinto posto è di soli sei punti. Inoltre, la compagine savonese ha realizzato nove reti nelle ultime tre gare, uno score che può spaventare la seconda peggior difesa del campionato (con 47 gol subiti).