Promozione, il Finale rinasce anche dalle giocate di Renda: “Dicono che divertendomi gioco meglio ma ora non dobbiamo tranquillizzarci”

Finale Ligure. Con la vittoria casalinga contro il Legino, che ha portato a sei punti nelle ultime due partite. in casa Finale circola decisamente più entusiasmo rispetto alle precedenti settimane/mesi. Ora i finalesi vedono vicinissima l’uscita dalla zona playout, ma il campionato avrà ancora sette domeniche prima di terminare: può ancora succedere di tutto.

Infatti Leonardo Renda, salito in cattedra ancora una volta, ha sottolineato l’importanza di non abbassare la guardia proprio in questo momento della stagione: “Dicono che divertendomi gioco meglio ma ora non dobbiamo tranquillizzarci. So di avere delle responsabilità, come le abbiamo tutti, però quello che conta è ripartire dallo stesso atteggiamento delle ultime settimane. Considerando tuttavia che lo abbiamo avuto tutta la stagione, però ci è mancata un po’ di freschezza. Ripartiamo da ogni martedì ascoltando società e mister“.

“Si prova emozione perché è bello avere il tifo nel nostro piccolo, nessuno di noi ha giocato al Bernabeu – scherza Renda -. Fa sempre comodo, soprattutto perché arriviamo da un anno dove abbiamo giocato sempre a porte chiuse“.