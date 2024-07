“Caffè con il sindaco” a Varigotti, Berlangieri: “Pronti a completare la passeggiata e le opere per il borgo”

Finale Ligure. Il completamento della nuova passeggiata a Varigotti tra i “temi caldi” dell’appuntamento odierno con la cittadinanza del primo cittadino finalese Angelo Berlangieri, nell’ambito del ciclo di incontri “Un caffè con il sindaco”. Al bar “Varicottis”, il confronto con gli abitanti del borgo turistico.

“Pronti a completare la passeggiata e le opere per il borgo” il messaggio lanciato ai cittadini presenti, con la promessa di una pianificazione delle opere.

La realizzazione dei nuovi tratti di litorale, previsti per la complessiva riqualificazione del lungomare “Bottino”, hanno infatti animato il dibattito, in quanto ad ora esiste una copertura finanziaria solo per una parte del secondo lotto previsto fino ai Bagni Gallo – i marciapiedi, ma non i giardinetti -, e poi servirà reperire le risorse necessaire per il successivo lotto di interventi fino al Saraceno. Infine, ancora scoperto il quarto e ultimo lotto per completare il restyling. Per questi ultimi due lotti partirà a breve la fase progettuale.

Assieme al sindaco Berlangieri, erano presenti, infatti, anche l’assessore ai lavori pubblici Paolo Folco e l’assessore all’urbanistia Umberto Luzi, che hanno esposto il punto della situazione in merito alle opere in itinere e in programmazione per Varigotti.

Oltre alle variazioni di bilancio relative ai possibili capitoli di spesa e investimento, essendo opere pubbliche a scomputo, il Comune finalese potrà contare anche sugli oneri di urbanizzazione per la ristrutturazione edilizia dell’ex hotel Plaza.

Tra gli interventi, inoltre, anche quello relativo a piazza del Mare, finanziato solo per la progettazione e che ora attende di proseguire il suo iter amministrativo per avere prima possibile, anche in questo caso, i fondi propedeutici all’inizio dei lavori. Una piazza, che la stessa vice sindaco e assessore Maura Firpo, ha indicato come futura location per importanti eventi e manifestazioni pubbliche.