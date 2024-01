Calcio, Città di Savona: buona la prima per Biffi, Cherkez stende il Borgio Verezzi

Città di Savona 1 (28′ Cherkez) – Borgio Verezzi 0

96′ Finisce qui. Tre punti pesantissimi per il Città di Savona.

92′ Esposito serve un cioccolatino per Romano che però non lo scarta. Da solo dentro l’area piccola calcia addosso ad Haziz. Città di Savona a un passo dal raddoppio. Scampolo di gara per Barone al posto di Ferrara.

87′ Biffi si copre. Dentro Esposito al posto di Rapetti. Subito cartellino giallo per il neoentrato.

86′ Gran giocata di Viganò che va via ad Apicella e si presenta a tu per tu con Bova. Si prepara a calciare ma super Kuci entra in scivolata riesce a bloccarlo. Provvidenziale intervento del giocatore savonese.

83′ Biffi non ha ancora effettuato cambi. Il Borgio anche se con l’uomo in meno prova logicamente a buttarsi in avanti ma non riesce a servire bene Carparelli, ben marcato dalla coppia Kuci-Matarozzo.

78′ Punizione di Rizzo di poco alta ma con Haziz in controllo.

76′ Doppio giallo per Scannapieco. Borgio Verezzi in 10 uomini!

75′ Entrano Bianco Stegaru e Viganò nel Borgio Verezzi.

70′ Ferrara mette il turbo sulla destra e guadagna un calcio d’angolo. Nulla di fatto dopo la battuta.

69′ Ammonito Capello tra le fila del Borgio Verezzi.

68′ Riprende il gioco.

65′ Gioco fermo per uno scontro fortuito tra l’arbitro e un giocatore. Soccorsi in campo ma arbitro comunque in piedi. Forse colpo al naso, difficile capire dalla tribuna.

64′ Giallo a Torrengo per fallo su Fancellu.

62′ Rapetti si gira bene e fa partire una sassata ma centrale. Blocca Bova.

60′ Messaggio recepito. Ferrara crossa bene per Rapetti nel cuore dell’area piccola ma l’attaccante non riesce a colpire.

Gli ospiti hanno iniziato bene la ripresa, il Città di Savona fatica a riproporre il possesso del primo tempo. “Abbiamo smesso di giocare” grida Biffi.

57′ Ammonito Cherkez. Tira la maglia a Capello che lo aveva superato in dribbling. Giallo evitabile, la porta era distante e la squadra schierata.

54′ Poi, Castiglione allarga per Torrengo. Tiro da buona posizione parato da Bova. Il Borgio dà l’impressione di poter pungere.

53′ Borgio pericoloso con una rimessa laterale battuta verso il dischetto. Bova riesce a smanacciare in corner.

50′ Bel cross di Rizzo verso il secondo palo. Capello legge bene la traiettoria e devia quanto basta per mettere in corner e spegnere le intenzioni bellicose di un Romano ben appostato.

49′ La calcio Carparelli. Palla contro la barriera, si impenna. Scannapieco prova a rigirarla verso la porta ma lo spiovente è facile preda di Bova.

47′ Partenza forte del Borgio Verezzi. Punizione dal limite.

45′ Si riparte. Subito incursione centrale di Castiglione. Va giù in area ma non ci sono secondo l’arbitro gli estremi per il rigore.

Secondo tempo

45′ Città di Savona vicino al raddoppio. Rizzo calcia al centro una punizione, Rapetti colpisce di testa, Kuci fa pochi passi non riesce a correggere in rete. Si chiude qui un primo tempo in cui il Città di Savona ha provato di più a giocare e che ha chiuso quindi con un vantaggio nel complesso meritato.

43′ Rapetti va via a Scannapieco e si prepara a involarsi verso la porta. Placcato da difensore, l’arbitro estrae un giallo dalle sfumature rosse. Scannapieco salvato da compagni che stavano rinculando evitandogli il fallo da ultimo uomo.

41′ Fallo in attacco di Ferrara per fermare sul nascere una ripartenza del Borgio. Ammonito l’esterno dei savonesi. Dinamica simile ma dall’altra parte qualche secondo più tardi, ammonito anche Molina.

39′ Cross di Molina per Pollero, tutto solo all’altezza del secondo palo in area. Fermato per posizione di fuorigioco.

36′ Il Borgio Verezzi si fa vedere in avanti con Pollero. Conclusione dal limite sporcata da difensori biancoblù. Blocca Bova.

34′ Cross di Ferrara dalla destra. Colpo di testa di Cherkez che però colpisce male anche perché disturbato da due difensori. Palla sul fondo.

28′ Goal del Savona! Rapetti si muova da punta vera: riceve spalle alla porta, tiene botta sul tentativo del difensore e riesce a girarsi per far partire un filtrante per Cherkez. Il nuovo acquisto biancoblù tocca con la punta rendendo vana l’uscita bassa di Haziz. Vantaggio meritato per quanto visto fino a questo momento.

27′ Incursione offensiva di Apicella, oggi schierato terzino e non centrale. Gran tiro dal limite dell’area da posizione defilata diretto verso il primo palo. Haziz fa buona guardia e respinge.

25′ Punizione calciata verso la porta da Ferrara. Spiovente troppo sul portiere. Haziz blocca in presa alta. Il Città di Savona tiene maggiormente il possesso. Il Borgio ha dimostrato, pur non concretizzando, di poter essere temibile in contropiede, visto che gli Striscioni attaccano con tanti uomini.

15′ Pallone messo pericolosamente in mezzo dal Borgio Verezzi, ma nessuno riesce a trovare la deviazione vincente, la palla scivola sul fondo. Modulo 4-2-3-1 per i rivieraschi.

11′ Bel tentativo di Romano che va via sulla sinistra e fa partire un tiro-cross rasoterra. Rapetti per poco non ci arriva in scivolata, blocca a terra Haziz.

10′ Iniziativa personale di Molina che parte dalla destra, serve dall’altra parte Gasco, che controlla e prova a calciare, Fancellu fa buona guardia e mura la conclusione. Azione nata da un pallone perso dagli Striscioni in fase di attacco.

7′ Romano gestisce bene un pallone nel cuore dell’area, appoggia per Rizzo che dal limite calcia dritto verso la porta. La palla viene deviata in corner da un difensore. Sulla battuta, la difesa del Borgio respinge sia il corner sia il tentativo dal limite di Ferrara. Il Città di Savona prova a costruire il gioco palla a terra, con maggiore insistenza rispetto alle ultime uscite.

Modulo 4-4-2 per la prima in campionato di mister Roberto Biffi, subentrato a Ermanno Frumento prima di Natale. Cherkez insieme a Rapetti in attacco, larghi sugli esterni Romano e Ferrara. In panchina il nuovo acquisto argentino, l’attaccante Vicente.

1′ Si parte con il Borgio Verezzi incaricato del calcio di inizio. Completo bianco con inserti rossoblù per gli ospiti. Divisa gialloblù per il Città di Savona. Arbitra Samantha Saffioti.

Primo tempo

Città di Savona: 1 Bova, 2 Fancellu , 3 Apicella, 4 Kuci, 5 Beani, 6 Matarozzo, 7 Romano, 8 Rizzo, 9 Rapetti, 10 Ferrara, 11 Cherkez. A disposizione: 12 Siri, 13 Esposito, 14 Incorvaia, 15 Barone, 16 Pondaco, 17 Brazzino, 18 Di Roccia, 19 Vicente, 20 Buttu. Allenatore: Roberto Biffi.

Borgio Verezzi: 1 Hazizi, 2 Capello, 3 Tassisto, 4 Patitucci, 5 Torrengo, 6 Scannapieco, 7 Carparelli, 8 Gasco, 9 Molina, 10 Castiglione, 11 Pollero. A disposizione: 13 Locatelli, 14 Gambetta, 21 Stegaru, 16 De Giorgi, 17 Simonassi, 18 Pastorino, 19 Bianco, 20 Viganò. Allenatore: Lovazzano.

Classifica prima dell’inizio del match: Multedo 30; Albissole 29; Borgio Verezzi 28; Città di Savona 27; Masone 24; Speranza 20; Olimpic e Letimbro 18; Vadese 15; Old Boys Rensen 14; Spotornese 13; Lido Square 9; Rossiglionese 7; Priamar Liguria 5.