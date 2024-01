Prima Categoria, Città di Savona. I biancoblù vincono facendo la prestazione, Biffi: “Cerchiamo sempre di giocare, se si vince ancora meglio”

Quiliano. La prima uscita ufficiale di Roberto Biffi sulla panchina del club biancoblù termina con una vittoria preziosa contro il Borgio Verezzi, grazie al gol di Cherkez. Un successo che tiene nella zona alta della classifica il Città di Savona e rende più che soddisfatto il tecnico: “Complimenti al Borgio che ci ha reso la vita difficile, noi abbiamo avuto il merito e la bravura di vincere”.

Insomma, già da oggi si è vista l’impronta del nuovo allenatore con la sua formazione che, soprattutto nel primo tempo, ha mostrato trame di gioco interessanti: “Questa è la mia prerogativa, non mi piace giocare con i lanci lunghi e il gol ne è la dimostrazione. Se non avessimo vinto avremmo pensato alla partita successiva, ma giocando così i ragazzi si toglieranno grosse soddisfazioni”.

Infine, qualche parola dedicata ai singoli, in particolare a Cherkez e Vicente: “Cherkez è un 2004, ha appena compiuto 19 anni e ha grandi qualità. Per quanto riguarda Vicente non era la sua partita perchè servivano giocatori brevilinei, ma si è integrato bene. Chi gioca con me deve dare tutto e non tolgo a nessuno la possibilità di dimostrare il proprio valore”.