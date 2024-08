Regionali 2024, al via la campagna elettorale di Angelo Vaccarezza nel segno di Vasco Rossi

Savona e provincia. Mancano poco meno di due mesi alle elezioni regionali (previste per il 27/28 ottobre), dopo le dimissioni del presidente Toti, che decreteranno il nuovo presidente della Liguria. Nelle ultime ore però è tornata in auge l’ipotesi di un election day insieme a Umbria ed Emilia-Romagna (dove si voterà il 17 e 18 novembre) visto le ultime dichiarazioni che sono arrivate da Palazzo Chigi al termine della riunione del Consiglio dei ministri avvenuta ieri pomeriggio( 30 agosto) dopo il vertice di maggioranza tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

E mentre i leader nazionali prendono tempo e non dichiarano ancora i candidati (nessuna “fumata bianca” infatti è uscita dal vertice del centrodestra, mentre il centrosinistra dovrebbe in queste ore ufficializzare Orlando), a livello locale è invece partita la corsa la corsa alla formazione delle liste.

Per far sentire la in Regione la voce della provincia savonese Forza Italia ha puntato tutto sull’uscente Angelo Vaccarezza (che da qualche mese si è tolto dal partito Cambiamo). L’ex consigliere regionale, già da qualche giorno, ha avviato la campagna elettorale nel territorio ed è ricomincia nel segno (e con le parole) di Vasco Rossi.

Il vice capogruppo di Forza Italia ha così affisso in questi giorni una serie di manifesti (6×3) in cui compare in stampatello la scritta: “Eh già sembrava la fine del mondo ma sono ancora qua”.