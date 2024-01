Calcio, Città di Savona. Matarozzo: “Vittoria con il Borgio Verezzi frutto di intenso lavoro, abbiamo voglia di vincere”

Savona. “Vittoria che è frutto di 25 giorni di lavoro molto intensi di un gruppo unito, umile e che ha voglia di vincere. All’interno dei novanta minuti si giocano più partite e bisogna saper fare un po’ di tutto. Era giusto lasciare degli spazi anche contro una squadra molto forte come il Borgio. Ci sono 12 finali e questo è un punto di partenza. Contro di noi tutti giocano al 120%, dobbiamo già guardare avanti al Lido Square“.

Così Matteo Matarozzo si è complimentato con i suoi compagni dopo l’importante vittoria di misura ottenuta sui borgesi. Tre punti che mantengono il Città di Savona a soli due punti di distanza dalla vetta, attualmente occupata dall’Albissole.

Il leader biancoblù sottolinea lo spirito del collettivo: “I ragazzi sono tutti umili e hanno grande voglia. I nuovi arrivati? Noi siamo un gruppo che accoglie tutti molto bene e oggi in panchina ci sono stati 6/7 titolari. Un premio va dato anche a loro che si allenano sempre ai 200 km/h. Rapetti? Quando non c’è si sente la sua mancanza. Dalla punta è chiaro che ci si aspetta sempre il gol, ma lui è un giocatore che fa guerra per novanta minuti”.