Borgio Verezzi sconfitto di misura, Patitucci: “Abbiamo sofferto a centrocampo. Il nostro obiettivo restano i playoff”

Quiliano. Dopo oltre un mese di pausa è ripartito il campionato di Prima Categoria ed il Borgio Verezzi, che aveva chiuso il 2023 con una serie di quattro vittorie consecutive, ha visto interrompersi la propria striscia positiva, cedendo col minimo scarto al Città di Savona.

Adriano Patitucci, capitano dei rossoblù, analizza così la sconfitta maturata sul campo di Quiliano: “Credo che oggi abbiamo fatto un po’ fatica, soprattutto a centrocampo. In particolare nel primo tempo abbiamo patito i loro inserimenti, soprattutto del loro numero 11. Lo dico anche a mio discapito, essendo la mia zona, ma credo che la chiave della partita sia stata quella. Abbiamo preso gol abbastanza presto e loro hanno meritato: bravi negli inserimenti, squadra quadrata. A noi sono mancate un po’ più di malizia, esperienza ed attenzione. Perdere qua ci sta; l’importante è uscirne rialzando la testa subito”.

“Il secondo tempo è stato leggermente migliore del primo, abbiamo anche avuto qualche occasione – prosegue il centrocampista del Borgio -. Sul campo è importante non abbassare mai la testa e non mollare fino all’ultimo. Spero che questa sconfitta non butti giù troppo gli animi, perché abbiamo perso contro una signora squadra. Martedì riprendiamo ad allenarci, poi avremo la Spotornese e l’Albissole: credo sia un mese decisivo per capire dove possiamo arrivare. L’obiettivo è arrivare nei playoff”.

Borgio Verezzi, quarto in classifica, che può essere descritto come la “mina vagante” del campionato. Patitucci accetta la definizione: “Noi siamo una neopromossa, quindi bisogna guardare la realtà. La nostra società non faceva la Prima Categoria da diciannove anni, però abbiamo giocatori importanti e abbiamo ragazzi che hanno fatto l’Eccellenza, quindi è normale che la qualità ci sia. Forse dobbiamo essere più pronti in queste partite: abbiamo perso col Masone, col Città di Savona, e malissimo con l’Albissole. Quindi, se vogliamo crescere, dobbiamo essere più pronti negli scontri diretti”.