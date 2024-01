Piaggio, presidio dei sindacati sotto la Regione: “Privati del settore assieme a capitale statale”

Liguria. “Ci piacerebbe avere la conferma di un acquirente serio e di un piano industriale con garanzie occupazionali per i due siti produttivi”. Così Adriano Spallarossa della Rsu di Piaggio Aero Genova spiega così le richieste dei lavoratori dell’azienda che, in occasione dell’incontro tra l’assessore allo sviluppo economico dell Regione Liguria Alessio Piana e i parlamentari liguri hanno dato vita a un presidio, convocato da Fiom Cgil e Uilm e Fim Cisl, per chiedere un intervento incisivo del governo.

Oggi, infatti, il tavolo di monitoraggio regionale che ha riunito oggi in Regione Liguria, alla presenza degli assessori allo Sviluppo economico Alessio Piana e al Lavoro Augusto Sartori, i comuni di Genova e Villanova d’Albenga, le rappresentanze sindacali e i parlamentari liguri.

Piaggio, infatti, nei due stabilimenti di Genova e Villanova di Albenga, occupa circa 800 persone impegnate nel core business, quello dell’aeronautica civile e militare, dai velivoli ai motori alla manutenzione.

“Dal punto di vista lavorativo la situazione è buona – spiega Spallarossa – anzi avremmo bisogno di integrare figure nuove perché questi cinque anni di amministrazione straordinaria che ci hanno fatto perdere lavoratori, ma siamo preoccupati per la situazione societaria: non si capisce dove stiamo andando e avremmo bisogno di una nuova proprietà perché oggi rimaniamo nella nebbia”.

Sul tema anche Antonio Apa, coordinatore Uilm Liguria: “L’incontro di oggi è stato funzionale ad evidenziare le problematiche riferite alla vicenda Piaggio. All’assessore e alle forze politiche presenti la Uilm ha evidenziato che è necessario chiudere rapidamente la procedura. Gli acquirenti devono rispettare i seguenti requisiti: prezzi, deposito cauzionale, piano industriale e garanzie occupazionali. Per queste ragioni non eravamo preoccupati dello slittamento della procedura per dare possibilità ad alcuni soggetti interessati ad acquisire la Piaggio per rientrare nella partita”.

“Abbiamo evidenziato che Piaggio ha un volume di ordini che va oltre i 500 milioni, che travalicherà il 2024 fino al 2026. Chi è intenzionato ad acquisire la società la comprerà senza debiti e con un carico di lavoro robusto. Allo stato tutti quelli che si sono fatti avanti per comprare l’azienda si sono qualificati più come fondi che come operatori del settore; questo non rappresenta un elemento di garanzia. Rispetto al quadro positivo dell’azienda abbiamo sostenuto che chi intende acquisirla debba presentare una proposta seria sia dal punto di vista industriale che finanziario, con un piano industriale aggiuntivo rispetto agli attuali carichi di lavoro” aggiunge.

“Purtroppo abbiamo constatato che non ci sono imprenditori coraggiosi – conclude l’esponente sindacale -, in alternativa si potrebbero individuare dei privati del settore accompagnati da CDP o da Invitalia per un triennio, facendo entrare in campo la Regione nel capitale sociale quale utile garanzia di sviluppo e di rilancio”.

“La situazione della Piaggio è delicata. I tavoli permanenti servono ad individuare le soluzioni possibili. Quest’ultima proposta da noi avanzata andrebbe portata al tavolo ministeriale per renderla fattiva e concreta” conclude.

“L’incontro avuto oggi in Regione con l’assessore Piana e i parlamentari liguri sulla vertenza Piaggio Aerospace è stato utile ma non esaustivo – aggiunge il segretario provinciale della Fiom savonese Cristiano Ghiglia -. Dopo anni di commissariamento e l’ormai imminente conclusione del terzo bando di gara per la vendita, ora non c’è veramente più tempo“.

“C’è preoccupazione perché non è chiaro se tra i gruppi che hanno presentato le offerte vincolanti ci siano soggetti adeguati e strutturati per rilevare e rilanciare Piaggio in tutti i suoi comparti e nella sua unicità. Per questo abbiamo chiesto nuovamente a Regione Liguria e ai parlamentari presenti un impegno immediato e diretto per interloquire con il Governo, al fine di coordinare la fattibilità di un percorso di supporto a capitale statale che potrebbe non essere solo un’opzione, ma una immediata necessità della quale deve essere garante e responsabile”.

“In assenza di riscontro, nell’eventualità, non esiteremo a dare visibilità alla preoccupazione dei lavoratori presso le sedi ministeriali. A pochi mesi dalla scadenza della procedura, bisogna che la vertenza Piaggio rientri nella normalità, dove ci sia interlocuzione tra il Governo, i Ministeri di competenza e le parti sociali” conclude il segretario Fiom.

“Un momento di confronto importante e di ascolto che nasce da una richiesta avanzata dai sindacati e accolta con un ordine del giorno dal Consiglio regionale, a fronte della riapertura, fino al 30 gennaio, dei termini per la presentazione di offerte definitive e vincolanti per l’acquisizione di tutti i complessi aziendali – spiega l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Senza distinzioni politiche o ideologiche, abbiamo condiviso la necessità di lavorare, come sistema Liguria, per evitare spacchettamenti che possano minare la competitività aziendale, garantire continuità occupazionale e salvaguardare il valore strategico industriale che Piaggio Aerospace rappresenta in Liguria e in Italia, essendo l’unica del settore ad unire l’asset dei velivoli a quello dei motori e del service”.

“Fa piacere constatare l‘unità di intenti del mondo politico e sindacale ligure, al di là del colore politico, a favore di un’azienda storica con circa 800 dipendenti tra Genova e Villanova d’Albenga. Sono fiducioso che la gara vada a buon fine altrimenti sarà imprescindibile un intervento del Governo per sostenere una realtà strategica e che esprime assolute eccellenze tecnologiche” ha affermato l’assessore regionale al Lavoro Augusto Sartori.