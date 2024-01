La Veloce stecca ancora e il primo posto si allontana, Morbelli: “Non molliamo, in difficoltà in trasferta”

Dieci punti con tante squadre in mezzo sono un gap difficile da colmare. Se il primo posto, e quindi la promozione diretta, sembra al momento difficile da ipotizzare, non tutto è perduto visto che permane la possibilità di disputare i playoff. A patto però di accelerare. La Veloce di mister Massimiliano Ghione hanno vinto soltanto 3 delle 8 partite disputate, tante quante le sconfitte.

Il viceallenatore Alessandro Morbelli analizza il pareggio 2 a 2 maturato sul campo della Nolese: “Pareggio influenzato dal fatto che ci siamo fatti trascinare nel primo tempo da una bagarre, bisognava stare più tranquilli. Abbiamo avuto il pallino del gioco per 45 minuti, poi la tranquillità è venuta meno e ci siamo complicati la vita. Negli spogliatoi ci siamo dati un po’ di regole per rientrare in campo con un’altra mentalità evitando di fare troppe parole mettendo a repentaglio la nostra logica di campo”.

“Siamo arrivati a subire il 2-1 nell’unica occasione che loro hanno avuto nel secondo tempo -prosegue – su un rilancio dal portiere, questi sono errori che non possiamo permetterci. Recuperare il risultato è stata dura, per fortuna abbiamo trovato con Scarfò questa palla che solo lui può mettere in area di rigore. Abbiamo messo in sicurezza il risultato grazie a Menga, poi l’infortunio di Calabrò ci ha obbligato a difendere perchè avendo esaurito le sostituzioni siamo rimasti in 10 uomini. Prendiamo questo punto, andiamo avanti per la nostra strada consapevoli del livello del campionato. Noi vendiamo sempre cara la pelle, la nostra squadra può sicuramente dire la propria nonostante quelle davanti corrano”.

La Veloce non ha ancora vinto lontano dal Levratto: “I campi esterni, con terreni che spesso non sono consoni al nostro tipo di gioco, mettono in difficoltà la nostra squadra. Stiamo lavorando sul fattore squadra, su quello che noi all’inizio dell’anno ci eravamo detti. Vogliamo rimboccarci le maniche perchè le difficoltà le possono avere tutti, a volte squadre costruite per dire la propria possono incontrare delle difficoltà ed è qui che quando si vuole raggiungere una piazza d’onore bisogna lottare”.

Sugli obiettivi e i nuovi acquisti: “Possiamo contare su giocatori importanti che però a volte accusano difficoltà di natura fisica. La squadra è motivata, prendiamo quello che viene di partita in partita. Valdora è un giocatore che conosciamo che è venuto a migliorare la qualità della rosa. Menga è un ragazzo che in fase offensiva può darci veramente una mano perchè ha caratteristiche da uomo di area di rigore, cattivo e motivato. Denegri invece è un esterno basso giovane e di buona gamba. Credo che tutti possano darci una mano. Per quanto gli infortuni, per Calabrò spero non sia nulla di grave, ora appoggia la gamba. Speriamo che non sia niente di che sia per lui che per Morin e De Luca, oggi è stata dura”.