Seconda Categoria, Veloce a caccia della sua vera identità. Ghione: “Playoff ancora alla portata, ma d’ora in poi dovremo azzannare le partite”

Savona. Una prima parte di stagione in chiaroscuro. Partita con i migliori auspici, l’annata della Veloce per il momento non sta riscontrando il successo sperato: ottavo posto in classifica, eliminazione al primo turno in Coppa Liguria (secondo posto nel girone alle spalle del Dego) e una squadra che, al netto delle numerose definizioni, non sembra ancora aver scoperto la sua vera identità.

Nulla è perduto però, soprattutto considerando il fatto che il sodalizio granata avrà un intero girone di ritorno per riscattarsi. Il tempo tuttavia inizia a stringere, soprattutto ripensando a ‘only one year’, motto scelto dal presidente Sanguineti in estate per indicare senza mezzi termini l’obiettivo stagionale dei granata.

Intervistato per analizzare lo status attuale della sua squadra, mister Ghione ha chiosato: “Non posso negare che il bilancio di questa prima parte di stagione non sia positivo, i risultati sono un po’ sotto le aspettative. Devo dire però che i ragazzi non mai hanno mancato nell’impegno e, dal punto di vista delle relazioni, il giudizio si ribalta ed è sicuramente positivo”.

“L’impatto con la categoria è stato devastante – ha proseguito il tecnico della Veloce – ma, ora dovrebbe essersi ammortizzato. C’è da dire anche che spesso abbiamo pagato un’impressionante moria di giocatori, tra cui Scarfò, De Luca, Isaro (ecc…). Senza di loro la squadra è molto giovane e credo che i ragazzi in campo non dovrebbero prendersi il peso di certe responsabilità come invece è capitato”.

Sotto la lente d’ingrandimento della società granata spesso è finito anche l’operato dei direttori di gara. Mister Ghione tuttavia ha preferito non soffermarsi sul tema: “Credo che dare la colpa agli arbitri per la nostra situazione di classifica sia pretestuoso. Sappiamo di dover lavorare su noi stessi, spesso accusiamo dei blackout estremamente penalizzanti. Nonostante tutto ci tengo a sottolineare come siamo stati l’unica squadra in Liguria a battere il Dego. Inoltre i playoff restano alla nostra portata”.

L’intervistato ha dimostrato di avere le idee chiare in merito all’aspetto su cui la Veloce dovrà soffermarsi per riuscire realmente a svoltare: “Spesso durante le partitelle che disputiamo al termine degli allenamenti, quando la pressione non è la stessa dei match della domenica, mi trovo costretto a chiedere ai ragazzi di rallentare per non rischiare di vedere qualcuno farsi male. Ho la fortuna di poter contare su un gruppo di giocatori eccezionale, domenica a Rocchetta abbiamo dimostrato di saper stringere i denti soffrendo tutti insieme (la Veloce ha pareggiato 1-1 in 10, ndr). Purtroppo più volte ci è capitato di non riuscire a disputare le gare secondo il credo ‘come lavori in settimana giochi la domenica’, credo che questo sia uno step cruciale”.

Infine Ghione ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Le partite, soprattutto in Seconda Categoria, te le devi prendere, non puoi aspettare nè che ti facciano gol nè e di recuperare gli infortunati. Le gare vanno giocate per 90 minuti, la condizione mentale determina molto in certi frangenti. Io in bilico? Se i risultati non vengono sono il primo a mettermi in discussione, ma con la società viaggiamo sulla stessa lunghezza d’onda. Non ho alcuna percezione negativa da quel punto di vista”.

Per una prima squadra della Veloce che fatica, c’è un intero mondo giovanile che sta spiccando il volo. Potrebbero essere riassunte in questa maniera le dichiarazioni rilasciate dal presidente Sanguineti, che si è espresso così: “Credo che stilare il bilancio di una prima parte di stagione significhi guardare una società nella sua interezza. Per quanto riguarda la prima squadra la penso come il mister, ovvero che sarà necessario lavorare sull’aspetto mentale ripartendo dal secondo tempo del match disputato contro il Pallare e dal pareggio sofferto ottenuto sull’ostico campo di Rocchetta”.

“D’altro canto – ha proseguito il numero uno del club granata – noto come a Savona alcune società arranchino nel mondo giovanile, mentre noi siamo estremamente in salute e per questo non posso che ringraziare Alessandro Morbelli, Maurizio Barone e tutti gli allenatori delle nostre squadre. La presenza dell’assessore Rossello nel giorno in cui abbiamo scattato la foto con tutti i ragazzi ha significato tanto per noi, siamo contenti della crescita delle nostre leve”.

Infine Sanguineti ha concluso blindando Ghione: “Nel girone di ritorno punteremo sicuramente ad agganciare la zona playoff, questo con Ghione alla guida dei ragazzi. Il mister non è mai stato in discussione”.