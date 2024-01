Calciomercato Finale, il nuovo attaccante arriva dalla Puglia: ecco Antonio Calefato

Finale Ligure. Non è mai stato un segreto che il club di via Brunenghi sia sempre stato vigile per provare ad inserire un’ulteriore pedina al proprio reparto offensivo.

E la distinta contro il Ceriale, ex squadra di mister Andrea Biolzi, rilascia nome ed ufficialità: il Finale ha un nuovo attaccante, il suo nome è Antonio Calefato.

Classe 2004 pugliese, è cresciuto nel settore giovanile del Trani per poi passare al Monopoli. Poi il ritorno in biancoblù che lo farà esordire in Prima Squadra nella società della sua città.

Dopo l’ultima esperienza a Molfetta, Calefato è pronto a dare il suo contributo alla causa giallorossoblù.