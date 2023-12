Serie D. Rumor sull’Albenga. Cosenza: “Pensavo alla C ma voci fanno male, ritardo pagamenti? Solo sedici giorni. Nessun ammutinamento della squadra”

Albenga batte Vogherese 4 a 1. Secondo posto in classifica da neopromossa, meno quattro dalla capolista Alcione Milano. Tuttavia, negli ultimi giorni intorno alle imprese sportive della squadra di Fabio Fossati si è creato un sottofondo disturbante circa mancati pagamenti, ammutinamento di un allenamento, possibili uscite importanti e ribaltoni societari. Il presidente bianconero Santi Cosenza tranquillizza la piazza facendo chiarezza sulle tante voci che si sono rincorse prima nei corridoi del Riva e poi in città.

Presidente, che succede?

La verità è una – ha esordito Cosenza – abbiamo un ritardo di 16 giorni sul pagamento dell’ultima mensilità. Il motivo? Un grosso sponsor ha dovuto ritardare il pagamento e di conseguenza ci siamo dovuti adattare. Per noi il calcio è un’azienda e programmiamo tutto. Se saltano dei passaggi normale ci siano dei cambiamenti.

Si è parlato di un allenamento saltato dalla squadra per protesta…

Anche in questo caso – prosegue – devo puntualizzare. Era in programma una doppia seduta, uno dei due allenamenti è stato sostituito da una riunione in cui abbiamo spiegato la situazione ai giocatori. Come nelle famiglie, quando c’è qualcosa che non va se ne parla e ci si confronta. Ho comunicato alla squadra le date dei prossimi pagamenti. Tutto qui.

Le partenze a fronte di un solo arrivo e qualche rumor di squadre su Barranco hanno alimentato le preoccupazioni della piazza…

I ragazzi che sono andati via lo hanno fatto perché avevano trovato poco spazio o perché in quei ruoli, penso a Paglia a centrocampo, siamo abbondantemente coperti. Barranco come tutti è un giocatore dell’Albenga e ce lo teniamo stretto. Chiaro che ora tutti hanno richieste e mercato, in futuro sarà loro diritto trovare anche piazze più remunerative ma adesso sono giocatori bianconeri che qui si stanno rilanciando dopo avventure sfortunate in passato.

Ci saranno ulteriori ingressi in rosa?

Di sicuro non smantelleremo anche se l’obiettivo salvezza è praticamente quasi raggiunto. Avremmo potuto farlo abbassando in modo consistente il budget. Fino a qualche setimana fa potevo anche pensare a provare il salto in Serie C già quest’anno ma queste voci mi portano a ponderare un po’ di più le cose.

Sembra che le voci nascano anche in parte dall’interno. È deluso?

Sono nuovo e ci metto la faccia in prima persona. Di sicuro mi dispiace che ci sia gente che si dice legata al progetto ma che al primo ritardo, di cui ho spiegato i motivi, inizia a parlare in questi termini. Farò le valutazioni opportune su chi mi circonda.

Addiritttura si è parlato di un possibile ingresso in società di un nuovo gruppo, che potrebbe pure prendere il timone del club. C’è qualcosa di vero?

Anche domenica quando sono arrivato al Riva qualcuno mi ha chiesto ‘Presidente, ma hai venduto?’; posso solo dire che nessuno mi ha offerto 1 milione. A quel punto farei un affare ma non è ancora successo. Andiamo avanti.

E a chi dice che ci sono problemi con i fornitori esterni?

Rispondo che li trattiamo come tali e che rispettiamo le tempistiche dei pagamenti. Anche noi gestiamo delle aziende che fungono da fornitori esterni e sappiamo quindi benissimo come funzione.

“La prestazione della squadra di ieri – ha poi concluso – è la miglior dimostrazione di un gruppo solido legato alla società a cui cerchiamo di non far mancare nulla”.