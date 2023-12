Serie D, Albenga. Cosenza: “Contro il Bra non ho visto la stessa grinta ma può capitare. Giocatori e staff, credete nel club come il club crede in voi”

Bra. Avendo degli appuntamenti importanti ad Albenga, ieri il presidente bianconero Santi Cosenza è arrivato all’Attilio Bravi intorno al ventottesimo del primo tempo. Poi la gara ha visto i piemontesi portarsi in vantaggio su rigore, andando ad incanalare il risultato a loro favore nonostante alcune occasioni importanti non sfruttate dai bianconeri.

“Contro il Bra non ho visto la stessa grinta delle precedenti partite – ha dichiarato Cosenza -. Ci può stare dal punto di vista fisico e per il terreno di gioco. Sono contento del rientro di Colantonio che ha fatto un’ottima prestazione, non avevo mai avuto l’opportunità di vederlo ma mi ha fatto una buona impressione”.

“La situazione non è facile ma la società è solida e, come tutte, può avere quei momenti meno lineari in termini amministrativi“. Il massimo dirigente bianconero si è espresso nuovamente visto il continuo propagarsi dei rumor sui ritardi degli stipendi, smentendoli ancora una volta: “Tutto questo vociferare ha destabilizzato i ragazzi e lo staff. Ho parlato con tutti loro. Molti pagamenti sono stati effettuati settimana scorsa, quindi secondo me si sta montando un caso molto esagerato. Con Fossati c’è sempre lo stesso rapporto di stima. Solo un piccolo appunto però: siamo una cosa unica, non ci sono fazioni all’interno dell’Albenga. Crediamo in lui e siamo convinti che creda in noi, però un ringraziamento anche alla proprietà credo sarebbe stato doveroso. La forza dell’ambiente sta sia nei momenti belli sia in quelli meno belli. Ma non siamo in una brutta situazione, sia chiaro, e tutto questo non è una costante“.

Nota positiva, invece, il forte interessamento dell’Ascoli sul 2004 bianconero Mounir Jebbar: “Ci sono I marchigiani ma anche diverse squadre in Serie C. Sono orgoglioso di lui e di tanti altri nostri giocatori che stanno facendo molto bene. Nei momenti meno belli è più facile provare a fare offerte con ingaggi che ad oggi l’Albenga non li dà a nessuno. Non sarò io a togliere le opportunità ai giocatori, ma prima di andarsene devono chiedere la mia autorizzazione e quella dei direttori. Ho avuto un’offerta del genere per uno dei nostri ragazzi, che mi ha risposto dicendomi che vuole rimanere con me per come gli ho dimostrato fiducia sin dall’inizio. Sono frasi che fanno piacere”.

Infine un messaggio rivolto direttamente all’interno dell’ambiente ingauno: “Come ho creduto in loro, chiedo ai giocatori e al mister di continuare a credere in noi. La proprietà e i direttori hanno dato fiducia a tante persone che volevano riscattarsi da brutte esperienze. Continuiamo a sognare tutti insieme, stiamo tranquilli“.