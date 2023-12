Calcio, Serie D. Albenga vs Vogherese LIVE: Inizio monstre anche nel secondo tempo, Masetti timbra il terzo gol

ALBENGA 4 (8’ Barranco, 11’ Barranco, 50’ Masetti, 76’ Likaxhiu) VS VOGHERESE 1 (36’ Giglio)

76’ Grandissimo gol di Likaxhiu che chiude definitivamente i giochi con 15 minuti di anticipo. Gol difficilissimo, da dentro l’area con il primo palo davanti, la mezz’ala ingauna cerca invece il secondo palo: palo gol e Riva esploso.

74’ Cambio difensivo per Fossati: rilevato Di Stefano dall’attacco per Mukaj.

73’ Boloca incorna sul corner e sfiora il 4 a 1, grandissimo momento per l’Albenga.

72’ Di Stefano legge benissimo il cross di Nesci e sgancia un siluro al volo, bravissimo Tota a deviare in angolo.

68’ Ammonito Di Stefano, gioco pericoloso sul difensore ospite. Cambi da ambo i lati, per l’Albenga subentra Colantonio al posto di Tesio, per la Vogherese subentrano Trevisiol e Calabro per Barisone e Giani.

64’ Sopprusi sulle tribune, gli ultras avversari hanno lanciato un petardo sulla parte dove erano presenti le famiglie, scatenando la rabbia dei sostenitori locali. In campo invece l’Albenga è andata vicina al 4 a 1 con Boloca, pallone di poco a lato.

59’ Giani si gira su Nesci e prova il tiro. Gran botta centrale che Facchetti blocca senza problemi.

50’ Masetti chiude parzialmente la partita! Che imbucata del numero 37, incornata da centravanti vero. Azione costruita benissimo dall’Albenga, uno due a centrocampo a liberare Nesci, pallone preciso in mezzo che pesca proprio il difensore ingauno che da due passi ribadisce in rete. Gioia ingauna qua al Riva.

47’ Bellissima imbucata per Berretta, palla in mezzo precisa ma non precisissima per il tap in vincente.

45’ Si riprende, palla per l’Albenga.

Secondo Tempo

46’ Termina qua il primo tempo, Albenga in vantaggio grazie ad un super inizio.

44’ Prima vera palla gol creata dalla Vogherese, che rischio per la difesa ingauna. Cross perfetto per Bahirov che da pochi passi, di testa, grazia Facchetti. Concesso 1 minuto di recupero.

40’ Punizione della Vogherese, alta che non impensierisce troppo Facchetti.

36’ Giglio accorcia le distanze, Facchetti battezza l’angolo giusto ma non riesce a deviare del tutto.

35’ Calcio di rigore per la Vogherese, sembra che un difensore in una ressa l’abbia toccata con un braccio.

28’ Di Stefano vicino al gol, bravissimo Tota a chiudergli lo specchio del primo palo.

27’ Cross dentro sulla punizione, Balesini prova la rovesciata ma Facchetti riesce a bloccare il pallone.

26’ Partita in una fase statica, calcio di punizione in questo momento per la Vogherese.

16’ Barisone su punizione centra forte la porta, Facchetti si immola e devia in calcio d’angolo.

14’ Berretta vicino al 3 a 0. Palla sopra la traversa.

11’ Ancora Barranco! Urlo di gioia del Riva che risponde ai continui fumogeni lanciati in campo dagli ultras avversari. Partita veramente calda, scaldata ancora di più da questo magnifico gol di Bruno. Ruba il pallone al 4 avversario, si crea da solo l’occasione, entra in area e nonostante la parata di Tona, il pallone entra comunque in porta grazie alla deviazione del palo. Grandissimo inizio di partita.

8’ Barranco sblocca il match con un tocco facile da sotto porta! Grande azione dell’Albenga, cross in mezzo di Nesci, Di Stefano con la sponda serve il numero 9 ingauno che deve solo infilare la rete. Albenga in vantaggio.

5’ Brivido per la Vogherese! Tota calcola male i tempi a Di Stefano che si era involato da solo verso la porta, pallonetto dell’ingauno che scavalca il portiere ospite ma il pallone esce di pochissimo fuori dal palo. Colpo sotto comunque difficile, era arrivato ampiamente fuori dall’area di rigore.

1’ Si comincia, palla per gli ospiti. Subito ottimi spunti per la squadra di Fossati che è già entrata di rigore due volte, ancora nulle le azioni offensive ospiti.

Primo Tempo

Ecco le formazioni ufficiali dell’incontro:

Albenga: 22 Facchetti, 4 Boloca, 23 Venneri, 37 Masetti, 20 Jebbar, 24 Di Stefano, 28 Tesio, 29 Likaxhiu, 48 Berretta, 55 Nesci, 9 Barranco. A disposizione di mister Fossati ci sono: 82 Romano, 5 Mukaj, 7 Colantonio, 8 Castiglione, 10 Esposito, 11 Nacci, 14 Moscatelli, 16 Giudice, 77 Chiappino.

Vogherese: 1 Tota, 2 Usardi, 3 Balesini, 4 Occhipinti, 5 Giglio, 6 De Angelis, 7 Giani, 8 Francassini, 9 Bahirov, 10 Barisone, 11 Minaj. A disposizione di mister Molluso ci sono: 12 Tanzi, 13 Silvestri, 14 Oproiescu, 15 Marino, 16 Gatelli, 17 Trevisiol, 18 Calabro, 19 Daprati, 20 Gerace.

Terna della gara: arbitro di gara il signor Giovanni Castellano della sezione di Nichelino. Guardalinee Giuseppe Corona della sezione di Marsala e Roberto Cracchiolo della sezione di Palermo

Albenga. Buongiorno a tutti cari lettori e benvenuti alla webcronaca LIVE, minuto per minuto di Albenga vs Vogherese. Gli ingauni tornano da Chisola con il secondo posto in tasca e un punto che potrebbe valere oro per questo punto del campionato e nella posizione in cui si trova l’Albenga, soprattutto per il vero obiettivo stagionale della squadra bianconera: la salvezza. In questa partita i tifosi di casa potrebbero osservare il primo nome nuovo di questo mercato estivo, Moscatelli, inserito in panchina da Fossati. Mancano invece i nomi di Paglia e di Quintero, siccome fanno parte del mercato in uscita dell’Albenga. Squadre che si giocheranno la partita a viso aperto, qualsiasi risultato oggi potrebbe sovvertire la scaletta della classifica.