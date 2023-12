Savona, tornano le esenzioni sulla tariffa della mensa scolastica per le famiglie in difficoltà

Savona. “Torna l’esenzione della tariffa della ristorazione scolastica per le fasce più in difficoltà, un importante passo per ripristinare tutti gli strumenti di sostegno sociale”. Questo l’annuncio del segretario comunale del Partito Democratico, Stefano Martini, che spiega: “Fornire gli strumenti per garantire a tutti il diritto ad un’istruzione completa e di qualità è uno degli impegni che convintamente ci eravamo presi i durante gli anni di opposizione e in campagna elettorale. Dal primo giorno c’è stato un importante lavoro di riorganizzazione e ampliamento dei servizi collegati alle politiche educative della citta e oggi si iniziano a vedere i primi risultati”.

“Nella discussione in commissione, in programma per oggi e mercoledì, il vicesindaco ha anticipato un’importante novità sulle gratuità del servizio mensa delle scuole materne ed elementari per le famiglie fino a 3 mila euro di ISEE, per cui dal 2016 era saltata l’esenzione. Grazie al prezioso lavoro dell’Assessore Elisa Di Padova tornerà un sostegno concreto per garantire a tutti i bambini un percorso scolastico completo”.

“Dopo l’impegno assunto in Consiglio Comunale sulla futura riduzione dell’Irpef – conclude Martini – arriva un altro segnale di un cambio di passo della nostra amministrazione, una strada chiara: concentrare, appena possibile, le risorse per sostenere i cittadini savonesi più in difficoltà e proseguire il miglioramento dei servizi nei confronti di bambini e famiglie”.