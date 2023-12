Savona, Forzano: “Caos viabilità? Tutto programmato per giustificare l’assurda Aurelia bis”

Savona. Caos viabilità in piazza Mameli? Programmato da questa Giunta che è la continuazione delle giunte precedenti: da quella di Ruggeri che ha inventato quella follia dell’Aurelia bis, a tutte le altre Giunte che hanno seguito le scelte di Ruggeri.

Per il tratto Albisolese dell’Aurelia bis anche l’Anas ha riconosciuto una utilità massima del 20%. La logica suggerisce che Ruggeri e tutti i suoi successori stiano facendo in modo da incasinare al massimo il traffico in tutta la città, in modo tale che quando sarà inaugurata l’Aurelia bis la gente, visto il tappo cittadino, sarà obbligata a ricorrere all’assurda Aurelia bis.

I nuovi TAPPI creati:

– rotatoria Legino

– rotatoria piazza Saffi – via Venezia e dintorni

– rotatoria vittime di Brescia-Stalingrado

– rotatoria Officine

– via Nizza

– chiusura via Mistrangelo

– chiusura corso Italia

– via Pirandello = ciclopedonale eccessiva per la natura della via

– rotatoria via Tardy&Benech verso rotatoria vittime di Brescia-Stalingrado- restringimenti in corso

La chiusura di quel piccolo tratto di corso Italia ha creato un riversamento di traffico su piazza Mameli, creando un colossale tappo nelle ore di punta: da via Torino alla Torretta ci si impiegano 40 minuti.

Questa non è gestione del traffico, ma strangolamento del traffico. Questo “strangolamento” va avanti passo passo da anni.

L’Anas ha previsto che Aurelia bis “est” possa essere utile non più del 20%! Quindi la gente visto il “caos viario” in tutta la città, giocoforza, userà maggiormente l’Aurelia bis rispetto al 20% previsto.

Se l’Aurelia bis serve poco, facciamola servire! Forziamo il traffico ad usarla, creando un tappo continuo in tutta la città. E la gente farà il giro dell’oca in galleria, tutto attorno a Savona! Da Luceto a corso Ricci 5 km in galleria! Dal casello di Savona Vado a corso Ricci 4 km in galleria!

Quindi Ruggeri e tutti gli altri Sindaci ed Assessori diranno: avete visto come serve l’Aurelia bis!

Peccato che ci vorranno ancora quanti anni? 10? 20?

Corso Ricci diventerà un ingorgo continuo, perché diventerà trafficata almeno il doppio rispetto alla situazione corrente.

Camion e bus per il porto? Il famoso ultimo miglio? Non considerati! Tutti questi non ci han capito nulla?

Fanno solo gli interessi di coloro che abitano e lavorano in corso Italia e dintorni? Secondo “logica” tutto quadra!