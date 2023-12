Peste suina, 26 nuovi casi tra Liguria e Piemonte: le positività accertate salgono a 1.133

Liguria. Sono 26 i nuovi casi accertati di positività alla peste suina tra Liguria e Piemonte, che portano il numero complessivo, da inizio emergenza ad oggi, a 1.133.

Sono 24 i casi segnalati in Liguria, dove il totale cresce a 594; per 2 in Piemonte dove i casi identificati salgono a 539.

I 24 nuovi casi liguri sono stati rilevati in provincia di Genova: 3 a Borzonasca (22 da inizio emergenza), 1 a Davagna (12), 1 a Fascia (2), 2 a Fontanigorda (21), 6 a Genova (53), 2 a Lumarzo (11), 2 a Moconesi (3), 2 a Montebruno (7), 1 a Propata (7), 2 a Rovegno (42), 1 a Santo Stefano d’Aveto (4), 1 a Zoagli (primo caso).

I 2 nuovi casi piemontesi sono stati accertati in provincia di Alessandria: entrambi a Montaldo Bormida (undici).

Con il caso di Zoagli salgono a 123 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.