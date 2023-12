A Spotorno il concerto benefico di Riccardo Pampararo per l’Urologia del San Paolo

Spotorno. Un concerto per raccogliere fondi a favore del reparto di Urologia dell’ospedale San Paolo di Savona. È stato organizzato per sabato 7 dicembre dai Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio e l’associazione “Il Melograno: uniti per Spotorno”.

“Il noto veterinario e musicista Riccardo Pampararo si è messo gratuitamente a disposizione come in altre precedenti occasioni e regalerà ancora una volta agli intervenuti, che si auspica numerosi, momenti di intensa emozione”, commentano gli organizzatori.

Non è la prima volta che il Maestro Pampararo mette a disposizione la sua arte per intrattenere, sempre a fine benefico o per amicizia personale il pubblico spotornese: si ricordano tra gli altri il concerto tenuto nel 2010 sempre a favore dell’Associazione di volontariato “Il Melograno – Uniti per Spotorno” in ricordo del fondatore e primo presidente dr. Nicola Citriniti (primo Presidente e fondatore anche del locale Lions Club) e quello tenuto pochi mesi fa per ricordare a cura del Circolo Socio Culturale Pontorno il poeta dialettale Giuliano Meirana, recentemente scomparso.

Il concerto a scopo benefico avrà luogo a Spotorno, presso la Sala Palace (capienza 130 posti)giovedì 7 dicembre alle ore 21 , sarà a offerta libera in continuità al progetto “Tutti per tutti”.

Il ricavato sarà interamente devoluto alla raccolta fondi in essere da alcuni mesi per completare una donazione fatta mesi fa dalla locale Croce Bianca con la collaborazione di Associazioni e privati cittadini e la partecipazione dell’Amministrazione comunale sempre al reparto urologia del San Paolo: trattasi di un manipolo morcellatore versacut riutilizzabile particolarmente costoso ma fondamentale per completare il videocistoscopio flessibile Olympus per l’endourologia diagnostica operativa già donato per un valore di oltre 40 mila euro .