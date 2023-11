Regione, il leghista Alessio Piana sarà il nuovo assessore allo Sviluppo economico. E in consiglio torna Sonia Viale

Liguria. Come anticipato nei giorni scorsi da IVG, il savonese resta di nuovo a bocca asciutta nella giunta regionale. Ieri sera, infatti, il direttivo regionale della Lega Liguria, allargato ai consiglieri regionali, ha indicato il genovese Alessio Piana alla guida dell’assessorato regionale allo Sviluppo economico in Liguria. Già presidente del consiglio comunale di Genova, Piana è consigliere regionale e presidente della commissione Sviluppo economico.

“Ad Andrea Benveduti, che nelle ultime ore ha rimesso le deleghe al governatore Toti, va il nostro più sincero ringraziamento per l’importante lavoro svolto nel quinquennio in cui è stato assessore. Con Piana prosegue un percorso in continuità fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi comuni al buongoverno della giunta di centrodestra di cui la Lega è un solido pilastro”, dicono dalla Lega.

A questo punto in consiglio regionale, al posto di Piana “promosso” in giunta, entra il primo dei non eletti alle ultime elezioni. Via Fieschi si prepara quindi al ritorno di Sonia Viale, già assessora alla Sanità della Regione all’inizio del periodo Covid.

“Accogliamo con grande entusiasmo il nuovo assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana. Apprezziamo la scelta indicata dal direttivo regionale della Lega Liguria e condivisa dai consiglieri regionali in quanto Piana è un politico apprezzato e stimato che ben conosce i valori della Giunta e per questo saprà lavorare nel solco della continuità. Il suo impegno sul territorio è ampiamente riconosciuto e siamo certi che la sua esperienza sarà fondamentale nel portare avanti i progetti del suo predecessore. Ad Andrea Benveduti vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per aver contribuito in questi anni al raggiungimento di obiettivi chiave per l’economia e lo sviluppo della nostra regione. Benvenuto a bordo Alessio Piana, e buon lavoro!”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

La decisione di Piana di accettare il ruolo di nuovo assessore, secondo indiscrezioni, non sarebbe stata semplice. Per questo il governatore Toti aveva vagliato anche altre opzioni, fermo restando che l’incarico avrebbe dovuto restare in casa del Carroccio: si era parlato sia di Marco Campomenosi, europarlamentare genovese, sia dell’ex senatore Paolo Ripamonti.

Confartigianato Liguria, l’associazione di rappresentanza delle microimprese, il 96% del tessuto produttivo ligure, ringrazia l’assessore uscente Andrea Benveduti e saluta il neo assessore Alessio Piana. Grasso (Confartigianato):”Siamo convinti che la positiva collaborazione instaurata in questi anni con l’assessore Benveduti continuerà anche con il neo assessore Piana, che già conosce il nostro mondo e partecipa costantemente alle nostre iniziative”.

“Il confronto e la costante collaborazione in questi anni con l’assessore Benveduti ci ha consentito di raggiungere importanti risultati per l’artigianato e le microimprese che rappresentiamo. Nell’augurare un grande in bocca al lupo per il nuovo prestigioso incarico, ci complimentiamo con il neo assessore allo sviluppo economico Alessio Piana, che già conosce il nostro mondo e partecipa costantemente alle nostre iniziative. Siamo infatti convinti che continuerà la strada del confronto e saprà prestare una grande attenzione al tessuto delle microimprese liguri”. È questo il commento di Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria alla nomina del neo assessore allo sviluppo economico.

Alessio Piana è dipendente (in aspettativa) dell’Assemblea legislativa della Liguria.

Dal 2007 al 2012 e dal 2015 al 2017 è stato capogruppo della Lega Nord nel Comune di Genova. Fra il 2000 e il 2005 ha collaborato con l’assessorato regionale all’Agricoltura e Politiche della Montagna e con l’assessorato all’Ambiente della Regione e la collaborazione è ripresa fra il 2015 e il 2020. Dal 2011 al 2013 è stato segretario provinciale genovese della Lega Nord e commissario cittadino del partito dal 2018 al 2020. Fra il luglio 2017 e il 2020, anno in cui è stato eletto consigliere regionale, è stato presidente del Consiglio comunale di Genova, presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Liguria, membro dell’ufficio di presidenza di ANCI Liguria. Dal 2019 al 2020 è stato membro del Consiglio nazionale di ANCI.